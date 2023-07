Demonstranten steken Zweedse ambassade in Bagdad in brand

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie op de aanval weten dat het ambassadepersoneel is in veiligheid gebracht. Of het personeel ten tijde van de aanval effectief in de ambassade aanwezig was, is onduidelijk. Het land veroordeelt de aanval en hekelt de Iraakse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van buitenlands ambassadepersoneel in hun land. Zweden beschouwt de aanval dan ook als een schending van de Weense Conventie, die de regels van het diplomatiek verkeer vastlegt.

De Iraakse veiligheidstroepen hebben nog niet gereageerd op het incident. De Iraakse regering laat wel weten dat ze de aanval veroordeelt.

Op video’s die gepost zijn op een populair Telegramkanaal dat al-Sadr steunt is te zien hoe mensen zich donderdag bij de ambassade verzamelen en het gebouwencomplex niet veel later bestormen. Op andere video’s is te zien hoe er rook uit een gebouw op het ambassadeterrein komt. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Hundreds of protesters stormed the Swedish embassy in central Baghdad in the early hours of Thursday, scaling its walls and setting it on fire in protest against the expected burning of a Koran in Sweden https://t.co/69hY4znGiS pic.twitter.com/6860Jeyq25 — Reuters (@Reuters) 20 juli 2023

Politietoestemming voor demonstratie met nieuwe koranverbranding

Media berichten dat de politie in Stockholm toestemming heeft gegeven voor een demonstratie voor de Iraakse ambassade waar een nieuwe koranverbranding is gepland. Eind vorige maand riep al-Sadr op tot protesten tegen Zweden en tot de uitzetting van de Zweedse ambassadeur nadat een Iraakse man een koran had verbrand bij een moskee in Stockholm.

In de nasleep van die koranverbranding vonden twee grote demonstraties plaats bij de Zweedse ambassade in Bagdad. Tijdens een van die demonstraties betraden de demonstranten het terrein van de ambassade maar drongen ze het ambassadegebouw zelf niet binnen.