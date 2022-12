Democratische senator wordt onafhankelijk: ‘Ik sluit me aan bij groeiend aantal mensen die partijpolitiek afwijzen’

“Ik heb nooit echt in een partijhokje gepast. Ik heb het nooit echt geprobeerd en eigenlijk wil ik het ook gewoon niet”, zei Sinema tegen CNN. Ze gaf, in tegenstelling tot andere onafhankelijke senatoren Bernie Sanders en Angus King, niet expliciet aan altijd te zullen samenwerken met de Democraten. Maar ze benadrukte wel dat ze niet zal afwijken van haar vroegere aanpak om Democratische presidentiële benoemingen te bevestigen, die ze kritisch bekijkt maar over het algemeen steunt, en zei dat ze verwacht haar commissieopdrachten door de Democraten te behouden.

Evenmin, zei ze, zal er iets veranderen aan haar ideologie, die sociaal progressiever is dan de meeste Republikeinen over zaken als abortus en fiscaal conservatiever dan de meeste Democraten. “Ik verwacht niet dat er iets zal veranderen aan de structuur van de Senaat. Ik wil op mijn werk verschijnen en hetzelfde werk doen als altijd. Ik ben gewoon van plan om dat vanaf nu te doen als een onafhankelijke senator”, zei Sinema nog aan CNN.

“Wanneer politici meer gericht zijn op het ontzeggen van een overwinning aan de oppositiepartij dan op het verbeteren van het leven van Amerikanen, zijn de mensen die verliezen de gewone Amerikanen,” schreef Sinema in een open brief in The Arizona Republic. “Daarom heb ik me aangesloten bij het groeiende aantal Arizonans die partijpolitiek afwijzen door mijn onafhankelijkheid te verklaren van het gebroken partijstelsel in Washington.”

De aankondiging van Sinema komt enkele dagen nadat de Democratische senator Raphael Warnock de herverkiezing in Georgia won, waardoor de Democraten een 51e senaatszetel kregen en niet meer afhankelijk zijn van de beslissende stem van vicepresident Kamala Harris.

Sinema ging niet in op vragen of ze Joe Biden zou steunen voor het presidentschap in 2024.