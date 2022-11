Democraten VS behouden controle Senaat

Vier dagen na de voor de Republikeinen teleurstellende tussentijdse verkiezingen wordt de Democratische senator Catherine Cortez Masto volgens schattingen van de Amerikaanse televisie tot winnaar uitgeroepen in de belangrijke staat Nevada. Ze zou het halen van Adam Laxalt, een kandidaat die werd gesteund door voormalig president Donald Trump.

Door de overwinning van de Democratische kandidaat in Nevada heeft de partij van Biden 50 van de 100 Senaatszetels in handen, wat voldoende is om nog tot 2024 controle te behouden over de Senaat. Want zelfs al behaalt de Grand Old Party de overwinning bij de tweede ronde in Georgia, dan trekt ze globaal aan het kortste eind. Bij staking van stemmen geeft de stem van (de Democratische) vicepresidente Kamala Harris immers de doorslag.

De Republikeinen lijken daarentegen wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te kunnen behalen, wat ze waarschijnlijk zullen gebruiken om tal van parlementaire onderzoeken te starten naar de administratie van Joe Biden of naar zijn naaste medewerkers. Maar zonder de Senaat kunnen de Republikeinen geen wetten aannemen die ingaan tegen zijn doelstellingen, zoals bijvoorbeeld op vlak van abortus of het klimaat, en ze kunnen ook geen benoemingen van rechters, ambassadeurs en regeringsambtenaren tegenhouden.