Demir schrapt subsidies voor KU Leuven tot die duidelijkheid verschaft over verkrachtingszaak

“Zolang huidig rector Luc Sels geen duidelijkheid geeft over de rol van de KU Leuven en van hem persoonlijk, zal ik geen Vlaams belastingsgeld aan de KU Leuven geven.” Dat zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht.

Daarin kondigt de minister aan dat ze de subsidies van haar agentschappen voor bouwwerken rond de viering van 600 jaar KU Leuven schrapt. Vooraleer die kunnen doorgaan, wil de minister duidelijkheid over een verkrachtingszaak. Volgens het kabinet van minister Demir is de beslissing niet doorgesproken binnen de Vlaamse regering. “Het gaat om subsidies die binnen de bevoegdheden van de minister vallen”, klinkt het.

Deze week werd een professor van de KU Leuven veroordeeld tot 54 maanden cel voor de verkrachting van een student. Het Nieuwsblad schreef afgelopen weekend dat de decaan van de faculteit al in 2018 op de hoogte zou zijn geweest van de feiten. Het rectoraat zou er volgens de krant sinds midden 2018 van geweten hebben. Zelfs na de officiële klacht in 2018 zou de prof nog maanden aan de slag zijn geweest.

Demir liet zich eerder al uit op Twitter over de zaak en onderneemt nu dus ook stappen. Zolang de KU Leuven haar geen “volledige duidelijkheid en transparantie” verschaft, zullen de subsidies niet uitbetaald worden. Volgens de minister gaat het om minstens 1,4 miljoen euro.

“Mensen die hiervan op de hoogte waren en bleven zwijgen, horen niet thuis in de academische wereld”, zegt Demir. “Als gewezen studente van de KU Leuven, maar bovenal als burger, verwacht ik meer dan een muisstil rectoraat. We moeten keihard zijn voor een instelling dat een verkrachting niet meteen veroordeelt. Je kan het als grootste universiteit van het land niet maken om wél op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Tuchtprocedure

De KU Leuven zegt in een reactie verder te gaan met de tuchtprocedure tegen de docent, nu de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de zaak. Die tuchtprocedure kan leiden tot ontslag. Sinds september 2018 was de professor al de toegang tot KU Leuven gebouwen ontzegd en was contact met studenten verboden, klinkt het.

“Het dossier raakt de faculteit Psychologie en Pedagogie al enkele jaren. Het valt de hele universiteit zwaar. Iedereen leeft mee met het slachtoffer en haar omgeving”, aldus de universiteit in een mededeling.

Nu de informatie uit het gerechtelijk onderzoek beschikbaar is voor de KU Leuven, zal de universiteit haar eigen tuchtprocedure meteen verder zetten en afronden, klinkt het nog. De betrokken professor kan de volgende sancties krijgen, voorzien in het tuchtreglement: een schriftelijke berisping, een gehele of gedeeltelijke schorsing van het dienstverband voor bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris, terugzetting in graad, ontslag, of afzetting.

De tuchtinstantie van de KU Leuven zal nu een sanctie bepalen. Doorgaans duurt de afronding van een tuchtprocedure in deze fase tussen de 3 en de 6 maanden.