‘Demir aan de strop’: minister dient klacht in wegens opgeknoopte pop van boze boeren

“Dit konden we niet laten passeren. Via de lokale politie werd de nummerplaat van de tractor genoteerd waarna we de eigenaar hebben kunnen identificeren. Als een grens wordt overschreden, moet je klacht indienen”, zegt Demir. De sfeer was gisteravond behoorlijk verhit. Omdat de wagen van de minister werd ingesloten door tractoren, werd de minister door agenten in burger weggeleid. Het was toen middernacht. “Hoog tijd om terug te keren naar huis bij mijn dochter.”

Minister Demir voert al weken in alle Vlaamse provincies gesprekken met de landbouwers over de stikstofplannen van de Vlaamse regering. Ze doet dat samen met het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Gisteren passeerde Demir in het Antwerpse Merksplas.

Vorige week kreeg de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal aan haar woning af te rekenen met boeren die kwamen protesteren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Minister Demir reageerde gisteren nog op dat protest tegen haar Nederlandse collega. “Het is ieders recht ook om kritiek te spuien en boos te zijn. Maar er zijn grenzen aan hoe je zoiets tot uiting brengt”, klonk het.

Lees ook Hoe de politiek een knoeiboel maakte van het stikstofdossier: ‘Plots zijn wij piekbelasters’