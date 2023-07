Demi Vollering wint Pyreneeënrit en legt basis voor eindzege in Tour de France Femmes

In de zevende en ook kortste rit (90 kilometer) kregen de rensters heel wat hoogtemeters voorgeschoteld. Ze moesten zowel de Col d’Aspin als de Col du Tourmalet overwinnen. Op die Col d’Aspin ging wereldkampioene Van Vleuten ervandoor en enkel Vollering en Niewiadoma konden volgen. De drie tenoren leken vertrokken, maar Van Vleuten en Vollering keken in de afdaling elkaar het wit uit de ogen en stonden quasi stil. Niewiadoma profiteerde en had een mooi gaatje te pakken.

In het achtervolgende groepje was geletruidraagster Lotte Kopecky ijzersterk. Ze klom geruime tijd met de beteren naar boven, maar op vijf kilometer van de streep ging Vollering als een bezetene tekeer. De Nederlandse kampioene liet iedereen achter en ging ook op en over Niewiadoma. Op de streep had ze een voorgift van meer dan twee minuten op haar rivale Van Vleuten. Morgen staat er een nog een 22,6 kilometer lange individuele tijdrit op het programma. Als Vollering rechtblijft, is haar eerste Tourwinst een feit. Kopecky kan morgen nog een podiumplaats in de wacht slepen. Een prestatie om u tegen te zeggen.