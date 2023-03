Delhaize wil alle 128 winkels in eigen beheer laten uitbaten door zelfstandigen, personeel in Brussel, Antwerpen en Gent legt spontaan werk neer

Over hoeveel banen het gaat, wordt niet gepreciseerd. “Op het hoofdkantoor zal de geleidelijke transitie van eigen supermarkten naar aangesloten winkels resulteren in de geleidelijke vermindering van het aantal posities”, staat in het persbericht dat de directie uitstuurde. “Het aantal vertrekken zal tot een minimum beperkt worden.”

In de winkels zouden er niet meteen gevolgen zijn. “Alle medewerkers van de betrokken supermarkten behouden hun tewerkstelling en maken mee de overstap. Ze behouden daarbij ook hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden”, stelt de Delhaize-directie.

Delhaize heeft ruim 750 winkels in België, waarvan er nu al 636 uitgebaat worden door zelfstandige ondernemers (AD, Proxy, Shop & Go). Die winkels zagen hun marktaandeel de voorbije jaren gestaag stijgen. De winkels zijn volgens de directie wendbaarder “dankzij hun sterke lokale verankering en de flexibiliteit in hun operaties”. De winkels in eigen beheer daarentegen, zagen in dezelfde periode hun winstgevendheid en marktaandeel dalen, “ondanks de vele initiatieven en investeringen”.

Lees ook Doet de nutriscore ons gezonder eten?‘Het helpt consumenten enkel om producten met elkaar te vergelijken’

Delhaize voegt nog toe dat het zal blijven investeren in de eigen logistiek “om zo een optimale dienstverlening te verzekeren aan het volledige winkelnetwerk”.

“Om verder te kunnen investeren in de toekomst van Delhaize, moeten we ons model aanpassen”, zegt Delhaize-topman Xavier Piesvaux. “Ik begrijp ten volle dat deze aankondiging voor de nodige emoties kan zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit groeiplan de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers.”

Vrees voor arbeidsvoorwaarden

De vakbonden reageren geslagen op de mededeling. “Choquerend, dit komt hard aan”, zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens. “128 winkels worden afgestoten naar franchise. Dit is veel erger dan verwacht.”

Volgens ACLVB gaat het om zeker 8.000 betrokken werknemers, bij BBTK klinkt het dat het om ruim 9.000 mensen gaat. Die personeelsleden gaan volgens Wellens over naar zelfstandige ondernemers.

De vakbonden zijn bezorgd over wat de verzelfstandiging voor de lonen en arbeidsvoorwaarden kan betekenen. “Dit is een bom. Een aanslag naar het personeel toe”, klinkt het bij BBTK-secretaris Jan De Weghe. “Een schande.” Het personeel gaat mee over naar de franchisewinkels, maar daar zijn de arbeidsvoorwaarden minder, klinkt het nog.

Werk neergelegd

Na de bekendmaking van de beslissing heeft het personeel van enkele grote winkels van Delhaize spontaan het werk neergelegd. Klanten kunnen de winkels waar het personeel het werk heeft neergelegd niet meer betreden. Zowel de ingang van de grote Delhaize aan de Watersportbaan in Gent als die op de Boomsesteenweg te Wilrijk ging rond kwart voor tien dicht. Wellicht volgen er nog andere vestigingen in België.

Ook in de hoofdstad zijn er acties. “In Brussel staken bijna alle winkels”, zegt Wellens.

“Personeel in diverse Delhaize winkels legt het werk neer. Terecht!”, schrijft intussen Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke retail bij de christelijke vakbond ACV Puls, op Twitter.

Al weken onrustig

In eerste instantie worden de loon- en arbeidsvoorwaarden volgens Wellens behouden, maar wat er nadien zal gebeuren is de vraag. Hij wijst erop dat de zelfstandige winkels betere cijfers draaien dan de winkels in eigen beheer.

De winkels in het groothertogdom Luxemburg blijven wel in eigen beheer.

Het is al weken onrustig bij Delhaize. In februari kondigde moederbedrijf Ahold Delhaize aan dat het dit jaar 1 miljard euro wil besparen. CEO Frans Muller zei toen dat de Oost-Europese winkels, waar op het hoofdkantoor ontslagen waren gevallen, een voorbeeld waren voor zijn winkels in Nederland en België.