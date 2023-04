Delhaize stuurde al naar 19 winkels deurwaarders om stakingsblokkades te breken

Bij de start van het paasweekend waren er 61 van de 128 winkels van Delhaize in eigen beheer gesloten. Vooral de winkels in Wallonië en Brussel zijn getroffen. De afgelopen uren zijn verschillende van die zestig winkels alsnog geopend door deurwaarders.

Er worden deurwaarders gestuurd naar winkels waar een grote groep werknemers aan de slag wil, maar een kleine groep dat verhindert. Gisteren was dat al het geval in Aalst en Ledeberg. Vandaag zijn deurwaarders naar 19 winkels gestuurd, waarvan de meerderheid de deuren intussen heeft geopend. Ook deze namiddag gaan nog deurwaarders op pad.

“Deze maatregelen nemen we liever niet, maar de acties en stakingen duren na al vijf weken. We moeten er niet flauw over doen: de impact daarvan op het bedrijf is ondertussen immens”, zegt Tassignon. “We richten ons op winkels waar de meeste werknemers werkwillig zijn.” De vakbonden noemen de inzet van deurwaarders een “oorlogsverklaring”, maar volgens Tassignon gebeurden bij de inzet van de deurwaarders “geen noemenswaardige incidenten”.

In Vlaanderen bleven de deuren deze ochtend dicht in de vestigingen van Aalst, Antwerpen, Berchem, Deurne, Hoboken, Merksem, Brasschaat, Brugge, Dendermonde, Diest, Eeklo, Gent, Hasselt, Izegem, Oostende, Reet, Roeselare en Sint-Niklaas. Door de acties van de deurwaarders kan daar dus echter wel verandering in komen.

Begin maart maakte Delhaize bekend dat het al zijn winkels wil verzelfstandigen. Dat leidt al een maand tot weerstand bij het personeel in de winkels in eigen beheer.