Delhaize heeft voor kwart supermarkten in eigen beheer een zelfstandige overnemer

Na de aankondiging van de eerste vijftien supermarkten vorige maand, staat de teller nu op 32 supermarkten die gestart zijn met de transformatie naar een supermarkt uitgebaat door een zelfstandige ondernemer.

De opening van de tweede reeks supermarkten als zelfstandige Delhaize-supermarkten is gepland in de loop van de maanden november en december 2023 en januari 2024. Het gaat om vijf supermarkten in Vlaanderen (Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Brugge Sint-Kruis en Overijse), vier in Brussel (Roodebeek, Saint Antoine, De Fré en Fort Jaco) en acht in Wallonië (Verviers, Marche, Marcinelle, Waterloo, Doornik, Eigenbrakel, Aat en Bergen).

Bij de zeventien nieuwe overnemers zijn er zeven die op dit moment al een of meerdere andere Delhaize-winkels uitbaten, zeven zijn medewerkers van Delhaize en drie zijn externe kandidaten, onder wie enkele voormalige medewerkers van Delhaize.

Delhaize plant in de komende maanden op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de overgang naar zelfstandige Delhaize-supermarkten zullen maken. De supermarktketen wil al zijn 128 supermarkten in eigen beheer verzelfstandigen.