Deense renster Norsgaard Jorgensen is sprintende peloton te snel af, balende Kopecky blijft in het geel

De 24-jarige renster bleef na een overgangsrit over 122 kilometer tussen Albi en Blagnac het sprintende peloton nipt over. Dat peloton was ontregeld geraakt vanwege een zware valpartij in de slotkilometer.

Het was uiteindelijk de Nederlandse Charlotte Kool (Team DSM) die op enkele meters van de winnares naar de tweede plaats sprintte, een balende Lotte Kopecky (Team SD Worx) had op veel meer gehoopt maar werd derde. Onze landgenote blijft nog wel een dag langer in de gele trui en is intussen ook zeker van eindwinst in het puntenklassement.

Zaterdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Tourmalet. De Tour de France Femmes wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit in Pau.