Deelgemeente Riemst hele nacht hermetisch afgesloten om illegale raveparty te voorkomen: politie blijft op post

Nadat er een melding binnenkwam dat er in een mergelgroeve een illegale rave zou plaatsvinden, sloot de politie de wegen van en naar Kanne met hekken en wagens af, meldt Het Belang van Limburg. “Alles is voorlopig rustig. Voor de controle zijn ook drones en een helikopter ingezet”, klonk het bij waarnemend burgemeester Christian Bamps (CD&V). “Ook op het Albertkanaal houdt de politie alles in het oog. Er is een tiental personen gecontroleerd en die zijn nadien weer vertrokken. In Bassenge (Bitsingen) over de taalgrens houdt de politie ook controles. In Kanne zal de politie nog enkele uren paraat staan, want eens de politie vertrekt, zou men alsnog kunnen opduiken.”

Korpschef Dirk Claes van politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voegde eraan toe dat alle mergelgroeves op het grondgebied van Riemst hermetisch afgegrendeld worden. Door de geruchten over de raveparty in een mergelgroeve op het grondgebied van Lanaye (Ternaaien), werd de capaciteit van de politie meteen opgeschaald.

“Het scenario om zo’n illegale rave aan te pakken, lag uiteraard klaar”, zegt Claes. “Jaren geleden hebben we hier namelijk al eens raveparty met enkele honderden mensen kunnen stilleggen in de mergelgroeve.”