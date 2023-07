► Debuterende Lionel Messi bezorgt Inter Miami met knappe vrije trap zege in blessuretijd

Messi begon vrijdagavond - bij ons vrijdagnacht - op de reservebank. Trainer Gerard ‘Tata’ Martino van Inter Miami, die Messi coachte bij Barcelona en het Argentijnse nationale team, had gesuggereerd dat de ster misschien nog niet klaar was om een ​​volledige wedstrijd te spelen, nadat hij pas deze week na vakantie was teruggekeerd naar de training.

In de 52ste minuut was het dan eindelijk zo ver: bij een 1-0 voorsprong betrad de Argentijn - uiteraard met rugnummer 10 - het gras van Fort Lauderdale - een voorstad van Miami waar de club speelt. Een oorverdovend gejuich klonk vanuit de tribunes. En bij ieder daarop volgend balcontact van Messi - die natuurlijk de aanvoerdersband kreeg - leefde het publiek op.

Messi, zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal, maakte zo zijn eerste minuten voor Inter Miami in de Leagues Cup, een nieuw toernooi tussen clubs uit de Amerikaanse competitie MLS en de Mexicaanse competitie.

Maar echt veel indruk konden Messi en de zijnen nog niet maken, dat onverwacht en tegen de gang van het spel in op voorsprong was gekomen in de eerste helft. Tegenstander Cruz Azul ging zeer slordig om met de vele kansen die het van de matig verdedigende Amerikanen kreeg.

Vanaf het moment dat Messi op het veld kwam, werd hij het aanspeelpunt, maar hij kreeg weinig hulp van zijn teamgenoten, die zich vaak leken te verstoppen achter hun tegenstander. In de 65ste minuut scoorde Carlos Antuna voor Cruz Azul dan toch de verdiende gelijkmaker.

Daarna werd Inter Miami gevaarlijker. Vijf minuten voor tijd stond Messi zelfs oog in oog met de doelman van de Mexicanen, die zijn schot knap stopte. Enkele minuten later gaf de Argentijn nog een assist, maar het doelpunt van zijn teamgenoot werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de 94ste minuut was Messi zijn moment aangebroken. De doelman van Cruz Azul was kansloos bij een knappe vrije trap van Messi die in de linkerbovenhoek verdween.

Peperdure kaartjes

De 18.000 aanwezigen in het DRV PNK-stadion in Fort Lauderdale hadden overigens grof geld betaald om het historische debuut van de Argentijnse ster bij te wonen: de prijzen van kaartjes varieerden van 244 dollar tot maar liefst 18.967 dollar, een kleine 17.000 euro.

Naast voetballiefhebbers werden ook verschillende sporthelden gespot in het stadion in Fort Lauderdale. Zo gaf basketballegende LeBron James Messi een dikke knuffel voor de aftrap. Ook tennisgrootheid Serena Williams en American football-god Tom Brady werden gezien op de tribune. Daarnaast waren andere beroemdheden als Kim Kardashian, Marc Anthony en Becky G op het debuut van de wereldkampioen afgekomen.

De Argentijnse superster heeft een contract getekend tot 2026 bij de club uit de Amerikaanse Major League Soccer. Behalve Messi startte ook zijn voormalige Barcelona-teamgenoot, de Spaanse middenvelder Sergio Busquets, op de reservebank voor de Leagues Cup-wedstrijd. Hij viel samen met Messi in in de 54ste minuut.

Over een kleine maand zal Messi zijn debuut maken in de MLS. Het team staat laatste in de ‘Eastern Conference’, de poule van de teams uit het oosten van de VS. Een schrale troost: degraderen uit de MLS kan niet. Eerst volgt op 26 juli nog het tweede groepsduel van de Leagues Cup tegen Atlanta United.

Beeld AFP

Beeld Getty Images via AFP