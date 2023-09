De zomer van 2023 was natter, maar ook één graad warmer dan gemiddeld

Met een gemiddelde temperatuur van 18,9 graden Celsius was de zomer van 2023 een graad warmer dan het gemiddelde in de periode 1991-2020 (17,9 graden Celsius). Dit is vooral te danken aan de maand juni, die de warmste junimaand werd sinds het begin van de waarnemingen in 1833.

Opvallend is voorts dat de laagste minimumtemperatuur van de afgelopen zomer (10,1 graden Celsius op 7 augustus) de hoogste absolute minimumtemperatuur is die ooit werd opgetekend. Daarmee daalde de temperatuur deze zomer voor het eerst niet onder de 10 graden.

Natte zomer

Daartegenover staat dat er deze zomer ook meer neerslag viel dan normaal. Vooral de overgang van juli naar augustus was (klets)nat, waardoor de lange droogteperiode in juni werd tenietgedaan. Met 279,5 mm neerslag in Ukkel was de zomer natter dan gemiddeld (234,2 mm).

Toch was ook de zon veelvuldig van de partij. Het KMI telde de afgelopen drie maanden in Ukkel 674 uur en 42 min zonneschijn. Ook dat is meer dan gemiddeld (594 uur en 56 minuten).