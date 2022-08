▶ De Wever pleit voor bijeenroepen Nationale Veiligheidsraad in strijd tegen drugscriminaliteit

Volgens Antwerps burgemeester De Wever is er de laatste jaren in Antwerpen groot succes geboekt in de war on drugs. “We hebben de drugscriminaliteit in Antwerpen met tientallen procenten kunnen terugdringen. We zijn de veiligste grootstad van België. Ik weet dat perceptie vernietigend is, maar dat is zo”, stak hij van wal. De opstoot van geweld van de afgelopen weken, met verschillende aanslagen op korte tijd in de Antwerpse straten, is volgens De Wever juist het gevolg van die hardhandige aanpak, al erkent hij dat er nog een lange weg te gaan is.

Aanslagen op bestelling

“Ik kan op dit moment geen geruststellende boodschap geven. Wij doen met de lokale politie alles wat we kunnen, en er zullen nog extra inspanningen gedaan worden. Maar ik kan niet beletten dat iemand vanuit Turkije of een ander land, vanuit buitenlandse gevangenissen, een opdracht geeft, en dat er dan in Antwerpen tegen een andere crimineel feiten worden gepleegd”, zo klinkt het.

Volgens De Wever woedt er momenteel een hevige strijd tussen clans waarvan de kopstukken in het buitenland zitten. “Zij bestellen aanslagen in Antwerpen bij jongeren uit bijvoorbeeld Rotterdam of Antwerpen, soms zelfs voor 300 euro. De georganiseerde misdaad zit niet stedelijk, maar internationaal. Daar kan je als burgemeester en lokale politie niet aan, daar moeten op andere niveaus inspanningen voor gebeuren”, aldus De Wever.

De Wever pleit er dan ook voor om de Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen, zoals ook gebeurd is tijdens de terreurcrisis in 2016. “Mensen, middelen, het kon niet op. Deze drugscrisis is veel erger, veel ingrijpender.” De Antwerpse burgemeester verwijst ook naar het Stroomplan, dat een gecoördineerde aanpak van de georganiseerde misdaad vooropstelt. “De premier moet zijn ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën samenroepen en een integrale aanpak uitwerken rond de georganiseerde misdaad”, is zijn niet mis te verstane boodschap. “Neem het Stroomplan erbij, actualiseer het en voer het uit. Dan nog zullen we jaren nodig hebben om dit soort fenomenen de kop in te drukken.”

Want als de federale regering het probleem niet snel au sérieux neemt, zo waarschuwt De Wever, zullen we ook in ons land situaties zien zoals in Nederland, met vergismoorden en uiteindelijk ook moorden in de bovenwereld. “Ik wil er niet rooskleurig over doen. Er is een oneindige voorraad aan daders die door de drug lords kunnen worden gerekruteerd.”

Minister Annelies Verlinden: ‘Niet de oplossing’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zegt tevreden te zijn dat De Wever “haar visie deelt dat samenwerken het enige antwoord is”. Toch is het volgens haar geen oplossing om nu een Nationale Veiligheidsraad samen te roepen. “Nu een Nationale Veiligheidsraad organiseren rond deze problematiek is echter niet de oplossing. In maart vond een overleg plaats met de burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen. Daar werden concrete acties afgesproken, zoals een update van het Stroomplan. Intussen versterkten we ook al de Federale Gerechtelijke Politie (FGP), en we zullen deze beweging verder zetten”, klinkt het in een reactie. “We moeten nu deze afspraken vertalen op het terrein, en geen nieuwe overlegorganen creëren.” Ondertussen werkt Verlinden verder aan het wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving. Daarover vindt deze week overleg plaats met burgemeesters uit de grote steden.