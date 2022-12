De Wever: ‘Geen aanwijzingen van buitgemaakte gegevens die burgers ernstig kunnen schaden’

De deadline die hackerscollectief Play aan de stad had opgelegd, is voorbij. Meer dan 500 gigabyte aan privégegevens van Antwerpse burgers dreigde het op straat te gooien. Burgemeester Bart De Wever herhaalt maandagochtend dat hij niet zal betalen of onderhandelen met het collectief. Daarmee neemt de stad dus een risico, maar volgens De Wever is er geen enkele garantie dat als je betaalt, de gegevens ook effectief veilig zullen zijn.

Daarnaast heeft de stad zichzelf een “digitale lockdown” opgelegd. Veel van de digitale stadsdiensten zijn niet platgelegd door de hackers, maar als voorzorgsmaatregel niet toegankelijk. “Alleen als de veiligheid volledig gegarandeerd is, komen die terug online”, aldus de burgemeester. Dat wordt een lang proces, dat tot eind januari kan duren. Welke diensten opnieuw beschikbaar zijn, is te raadplegen op de website van de stad.

Bart Brueleman, de Chief Resilience Officer van de stad, licht toe hoe de stad een zicht probeerde te krijgen op wat de criminelen precies te pakken hadden gekregen. Dat deden ze enerzijds door omgekeerd te werken en de ‘kruimels’ te volgen die de hackers hadden achtergelaten.

Daarnaast is de stad zelf gaan kijken naar de meest gevoelige gegevens. Uit die controle bleek dat niets daarvan in handen van Play is gekomen. Door zelf de gegevens die getroffen zijn geweest samen te leggen, komt de stad ongeveer aan hetzelfde pakket dat Play zelf had geclaimd op zijn website. “Dat die informatie gelijkloopt, is geruststellend”, aldus De Wever.

“We beseffen dat dit de vorm van criminaliteit van de 21ste eeuw zal zijn”, zegt De Wever. Er is dan ook al veel geïnvesteerd in cyberveiligheid van de stad, maar “zelfs met beveiliging ben je nooit 100 procent veilig. Inbraak kan nooit vermeden worden, dat geldt ook voor gewone woninginbraken. Natuurlijk moeten we het criminelen zo moeilijk mogelijk maken om in onze digitale kluis te geraken”.

De Wever vergelijkt streven naar cyberveiligheid met een marathon, die nu gedeeltelijk aan sprinttempo gelopen moet worden. “Cyberveiligheid verhogen betekent voor onze diensten en interne werking helaas vaak minder gebruiksgemak.”

Dat de stad Antwerpen is getroffen door een cyberaanval, is volgens De Wever geen alleenstaand geval. Hij zegt vele bedrijven te hebben gehoord de afgelopen weken die gelijkaardige digitale gijzelingen hebben meegemaakt, maar heeft ook weet van andere steden, niet alleen in België, maar in heel Europa. “Dat is de pijnlijke waarheid: geen enkel systeem van een overheid in ons land is bestand tegen cyberaanvallen.”