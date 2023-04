‘De wedstrijd van zijn leven’: Britse pers vol lof voor ‘onwaarschijnlijke comeback’ Luca Brecel

The Sun: ‘De wedstrijd van zijn leven’

‘The Sun’ - dat opent met “All gone Ron”, verwijzend naar de uitschakeling van O’Sullivan - strooit met lof naar Brecel. “O’Sullivan moest het grootste deel van de namiddag in zijn stoel doorbrengen. Brecel blonk uit en speelde de wedstrijd van zijn leven. O’Sullivan leidde met 10-6, velen dachten dan ook dat hij alleen maar moest opkomen om zo zijn ticket voor de halve finale veilig te stellen.” Het was overigens de eerste keer sinds 2005 dat de Brit een 10-6-voorsprong nog uit handen gaf op een WK.

Sky Sports: ‘Brecel overklaste O’Sullivan’

“Een schokkende nederlaag”, beschrijft Sky Sports het verlies van O’Sullivan. “Brecel overklaste hem gewoon”, ging het verder. “Als het een bokswedstrijd was geweest, hadden ze de partij al vroeg gestopt. Ik liep gewoon achter de feiten aan”, citeerde Sky een eerlijke O’Sullivan.

BBC: ‘Laten zien tot wat hij allemaal in staat is’

“De aanvallende stijl van Brecel kon zowel de fans als O’Sullivan bekoren”, valt er te lezen bij BBC. “Hij maakte het fantastisch af en dat op een toernooi waar hij tot voor dit jaar nooit voorbij de eerste ronde raakte. Spannende wedstrijden tegen Walden en Williams en het voorlopige hoogtepunt tegen O’Sullivan hebben laten zien tot wat de ‘Belgian Bullet’ allemaal in staat is.”

Beeld Photo News

Daily Mail: ‘Onwaarschijnlijke comeback’

“Deze nederlaag zal hard aankomen bij O’Sullivan”, schrijft de Daily Mail. “De Brit had de touwtjes stevig in handen, maar dan kwam er die onwaarschijnlijke comeback. Brecel kwam dit jaar voor het eerst voorbij de eerste ronde en is nu nog maar één wedstrijd verwijderd van de finale. Waar eindigt dit?”

The Independent: ‘O’Sullivan stortte volledig in’

“Brecel profiteerde optimaal van de makke vertoning van O’Sullivan”, is de analyse van The Independent hard. “De Brit stortte volledig in na zijn voorsprong. Brecel daarentegen legde onmiddellijk zijn wil op. O’Sullivan had de pauze hard nodig, maar zijn lijdensweg ging nadien gewoon voort.”

The Mirror: ‘De ‘Belgian Bullet’ domineerde’

“O’Sullivan had maar drie frames nodig in de laatste sessie, maar het was de ‘Belgian Bullet’ die domineerde. Brecel speelde met de persoonlijkheid van een man, die niets te verliezen had. O’Sullivan was daarentegen een schim van de speler, die in het verleden al meermaals het Crucible Theatre in vuur en vlam zette.”