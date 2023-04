De Sutter: ‘Minder belasting voor wie wil leveren met elektrische bestelwagen’

Een zelfstandige of kmo die een milieuvriendelijke bestelwagen koopt, zou dus 40 procent van de aankoopprijs mogen aftrekken van zijn belastbare winst. "Om ondernemers in een bepaalde richting te duwen, werkt de overheid wel meer met dergelijke investeringsaftrekken", legt minister De Sutter uit. In 2021 werd bijvoorbeeld al een verhoogde investeringsaftrek ingevoerd voor emissievrije vrachtwagens. "Die trekken we best door naar bestelwagens."

Als tweede maatregel zou de kostenaftrek voor bestelwagens die vervuilende gassen uitstoten, volgens haar daarom vanaf 2028 omlaag moeten. Net zoals dat vanaf 2026 zal gebeuren voor bedrijfswagens die rijden op benzine of diesel. "Alvorens we vervuilende bestelwagens fiscaal gaan ontmoedigen, stel ik voor dat we de komende jaren eerst voluit het emissievrije alternatief stimuleren", aldus de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.

"In België worden de bestelwagens elektrisch, maar heel snel gaat het niet. In 2021 werden er 625 e-bestelwagens ingeschreven bij ons. In 2022 waren dat er 1.604. Dat is meer dan een verdubbeling, maar als we naar het grotere plaatje kijken, blijft het een langzame start. Van de meer dan 44.000 nieuwe bestelwagens die dit jaar al werden ingeschreven, heeft slechts 3,6 procent een elektrische aandrijving", weet De Sutter.