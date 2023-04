De Sutter lanceert vacatures bij de overheid voorbehouden voor mensen met beperking

Samen met leeftijd en fysieke kenmerken is het hebben van een ­handicap dé belangrijkste oorzaak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek in Vlaanderen en uit praktijktests in Gent en Antwerpen.

De overheid legt zichzelf al jaren het streefdoel op om 3 procent van alle jobs bij de administratie in te vullen met personen met een handicap. Alleen slaagt ze daar al even lang niet in.

Veruit de opvallendste maatregel om de 3 procent wel te halen, is het lanceren van vacatures die volledig voorbehouden zijn voor mensen met een handicap. Het gaat om jobs als baliemedewerker, dossierbeheerder of facilitair medewerker. Al mag elke Federale Overheidsdienst dat autonoom invullen.

Zeker is alvast dat mensen zonder een handicap voor dergelijke functies niet kunnen solliciteren. De maatregel is eigenlijk al sinds eind vorig jaar van kracht en geldt tot het streefcijfer is gehaald.