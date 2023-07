De stunt te veel: Franse waaghals sterft na val van wolkenkrabber

De bewaker van het gebouw kreeg vorige donderdag van Lucidi te horen dat hij een vriend op de veertigste verdieping wilde bezoeken. Een smoesje, want uit beelden van een bewakingscamera blijkt dat hij met de lift naar de 49ste verdieping ging. Daar nam hij vervolgens de trap naar de bovenste etage en forceerde hij een deur.

Wat er vervolgens precies misliep, is niet duidelijk. Plots zag een poetsvrouw op de 68ste verdieping de Fransman langs de buitenzijde op het raam tikken. Allicht ging het om een noodkreet, ze belde dan ook de politie. Lucidi verloor echter zijn houvast nog voor agenten ter plaatse raakten. De man maakte heel wat filmpjes van zijn extreme uitdagingen.

Lucidi startte zijn riskante hobby zeven jaar geleden, sindsdien reisde hij voor de hele wereld rond. Klimmen deed hij meestal zonder enige bescherming. Zijn Instagrampagina staat vol met riskante poses op grote hoogte. Onder meer de Big Ben in Londen, de 25 aprilbrug in Lissabon en de Golden Gate Bridge in San Francisco passeerden de revue.

De Tregunter Towers bestaan uit drie torens. De derde toren, Tregunter 3, was ooit het hoogste wooncomplex ter wereld. In 2001 nam de Trump Tower in New York die prestigieuze titel echter over.