De stikstofclash slaat diepe wonden in Vlaamse regering

“Collega Demir, u mag straks alles zeggen waar u goesting in heeft.” Vlaams vice-minister-president Hilde Crevits (cd&v) had nog zo geprobeerd om haar frustraties te verbergen, maar tijdens de extra plenaire vergadering over het stikstofdossier kwam het er uiteindelijk toch uit. En daarbij moest niet alleen minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het ontgelden. Zowel Open Vld als N-VA kregen een flinke veeg uit de pan. “Ik vind dat we hier moeten door geraken (…) maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt.”

Jan Jambon moest de minuten die volgden lijdzaam toezien hoe zijn regering voor de ogen van de camera’s en het voltallige parlement verbrokkelde. Hier zaten ministers die nog wel hun best deden om de schone schijn hoog te houden, maar met hun rollende ogen, gekruiste armen en openlijke sneren duidelijk maakten dat de stikstofclash van de voorbije dagen diepe wonden heeft geslagen. De Vlaamse regering wil nog wel, maar is op.

Noodzakelijke bocht

Het incident roept grote vragen op over de toekomst van deze regering. In theorie kan zij nog altijd uit de stikstofimpasse geraken, want N-VA nam gisteren een opvallende en noodzakelijke bocht. Was de conceptnota die zondag tussen Open Vld en N-VA werd beklonken aanvankelijk ‘te nemen of te laten’ voor cd&v, dan maakte de minister-president nu toch een opening om hier en daar aanpassingen door te voeren.

Maar of dat zal lukken? Door het ultimatum in te trekken, koopt N-VA zichzelf en de regering nog wat tijd om een akkoord te vinden over een plan om de stikstofuitstoot te reduceren. Ook cd&v en Open Vld geven nog niet op. De bedoeling is dat Demir komende vrijdag de formele stikstofdocumenten op de regeringstafel legt. “Die zullen dan door elk lid van de regering goedgekeurd moeten worden. Er is dus geen sprake van één partij met de rug tegen de muur zetten”, verduidelijkte Jambon.

Schade niet te overzien

Inhoudelijk gaat de discussie nog over twee punten, en die zijn volgens verschillende regeringsbronnen niet onoverkomelijk als iedereen de nodige creativiteit en flexibiliteit aan de dag legt. Voor Open Vld ligt de bal in het kamp van cd&v. Die moet nu maar met een voorstel komen waarmee ze akkoord kan gaan, en waardoor het stikstofakkoord niet tot sint-juttemis wordt uitgesteld – de grote vrees van N-VA en Open Vld.

Een andere optie dan slagen is er niet. “Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien”, waarschuwt Jambon. Er zijn ook lichtpunten: de Vlaamse regering zette intussen het licht op groen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waardoor voor bijna 300 miljoen euro aan landbouwsubsidies vrijkomen. Later op de dag kondigde Demir een principeakkoord over het mestactieplan aan tussen landbouw- en natuurorganisaties. Zo zijn twee andere lastige landbouwdossiers van de baan.