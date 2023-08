De Red Panthers verslaan Duitsland na spannende wedstrijd (1-0) en gaan naar finale van het EK hockey

Emily White trof al na twee minuten raak voor de Panthers, die zo voor een droomstart tekenden. Duitsland moest komen maar de Belgische afweer stond pal. Ook na de pauze gaf het team van bondscoach Raoul Ehren geen krimp, topt wanhoop van de Duitse hockeyvrouwen die de gelijkmaker niet meer konden scoren.

Nederland plaatste zich eerder donderdag als eerste voor de finale, na een ruime 7-0 zege in de halve finales tegen Engeland. De finale staat zaterdag op de agenda.

De Red Panthers sloten de groepsfase, na ruime zeges tegen Italië (6-0) en Spanje (5-0) en een nederlaag tegen Nederland (0-2), af op de tweede plaats in hun groep, achter een foutloos Oranje. Duitsland was met het perfecte rapport van negen punten uit drie duels de primus in de andere groep, voor runner-up Engeland.

Nederland won het EK al elfmaal en was de voorbije drie edities (2017, 2019 en 2021) telkens de beste. De Red Panthers leverden hun beste prestatie in 2017 af, toen ze zilver veroverden. Op de vorige editie in 2021 pakten de Belgische hockeyvrouwen brons.