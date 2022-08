De Pride afgelasten om het apenpokkenvirus in te dijken? ‘Dat heeft weinig zin’

“We mogen onze kop niet in het zand steken.” Terwijl de organisatoren van de Canal Parade in Amsterdam zich begin augustus klaarmaken voor een nieuwe editie, maant viroloog Ab Osterhaus in het Algemeen Dagblad aan tot voorzichtigheid. Het apenpokkenvirus dat sinds enkele maanden ook buiten Afrika opduikt, is namelijk aan een opmars bezig. De meeste infecties doen zich voor bij mannen die seks hebben met mannen en dat is ook een groep die goed vertegenwoordigd is op de Pride.

Osterhaus vreest vooral de feestelijkheden die in de marge van het evenement plaatsvinden, want het virus verspreidt zich onder meer door langdurig huid-op-huidcontact. “Ik snap dat het niet gebeurt, maar uit virologisch oogpunt zou je de Pride het liefst willen afgelasten.”

De apenpokken houden geen rekening met landsgrenzen en dus worstelt ook België met de kwestie. De Antwerp Pride gaat woensdag van start en naar de eigenlijke parade zakken jaarlijks zo’n 80.000 mensen af. En hoewel het risico op nieuwe infecties bestaat, heeft het volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) weinig zin om het evenement te annuleren. “Ik begrijp de achterliggende reden. Maar als je het afschaft, verplaatsen de activiteiten zich naar ergens anders.”

De Pride trekt immers een internationaal publiek aan dat naar evenementen in verschillende steden afzakt en bovendien is de kans op een infectie tijdens de optocht zowat even groot als op een groot festival. Over wat mensen later achter gesloten deuren doen, heeft niemand controle.

Risicogroepen informeren

Van Ranst gelooft sterk in sensibilisering en de organisatoren van de Antwerp Pride willen daaraan hun steentje bijdragen. Op de website van het evenement staan links naar websites met informatie en de organisatie verwijst naar een doelgerichte campagne van expertisecentrum Sensoa. Die instelling informeert risicogroepen via berichten in homosekshoreca en op sociale media, maar die acties blijven summier. Op de website van het centrum staat bijvoorbeeld slechts één artikel over het virus en de gespecialiseerde site mannenseks.be biedt zelfs helemaal geen info.

Sensoa verdedigt zich tegen de kritiek dat het te weinig informatie biedt. “Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft een goede website met informatie die constant geüpdatet wordt door mensen met een medische scholing. We maakten de keuze om geen dubbel werk te doen”, zegt woordvoerder Boris Cruyssaert. Het expertisecentrum zal overigens op de Pride aanwezig zijn om kaartjes met informatie over het virus uit te delen. Daarnaast houdt de organisatie de situatie in de gaten en kunnen er later uitgebreidere sensibiliseringscampagnes komen.

Naast sensibilisering kan ook een vaccinatiecampagne helpen om evenementen als de Pride veiliger te laten plaatsvinden. Alleen is het niet eenvoudig om alle mensen uit risicogroepen op korte termijn te prikken. België beschikt slechts over 3.040 vaccindoses en op 3 augustus waren slechts 167 mensen ingeënt. “We moeten in dossiers dan ook nagaan wie recht heeft op een prik en dat kost tijd. In het najaar volgt een grotere levering”, klinkt het bij de FOD Volksgezondheid.