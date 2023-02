‘De operatie zal sowieso pijn doen’: stikstofakkoord moet door het allerkleinste politieke gaatje

In principe bestaat er al een stikstofakkoord, want de Vlaamse regering raakte het in februari 2022 eens over een aanpak om de stikstofuitstoot te verlagen. Maar de inkt was nog niet droog of er ontstond grote commotie over de ‘rode lijst’ met 41 landbouwbedrijven die versneld moesten sluiten. Zij hadden een te grote impact op de nabijgelegen natuur. Meer dan honderd ‘oranje’ bedrijven konden in een vrijwillige uitkoopregeling stappen.

Vandaag liggen de politieke kaarten anders. Bij regeringspartij cd&v, die veel stemmen te verdedigen heeft op het platteland, kwam een nieuwe partijvoorzitter aan het roer. Sammy Mahdi (cd&v) maakt er een punt van om de regeling voor de boeren te verzachten. Hij stuurde een nieuwe landbouwminister het veld in: Jo Brouns. Zijn voornaamste taak is weerwerk te bieden tegenover N-VA-kopvrouw en milieuminister Zuhal Demir, die voluit de groene kaart trekt.

Onder vier ogen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoopt vrijdag, een jaar na dato, alsnog het gerommel in zijn ploeg te bedaren. Donderdag hield hij vergaderingen onder vier ogen met enkele topministers. Intussen werkten technici aan de kleine lettertjes van het akkoord. Dat moet juridisch waterdicht zijn, klinkt het bij alle partijen, want straks zal het ongetwijfeld worden aangevochten voor de rechtbank. Tijdens het openbaar onderzoek doken al 20.000 bezwaren op.

Toch lijkt vrijdag landen nogal optimistisch. Vooral de rode lijst blijft een geladen symbool. Iedereen is het eens om de criteria aan te passen waarop de lijst van piekbelasters is gebaseerd, waardoor sommigen plots buiten de gevarenzone vallen en anderen erbinnen. Maar wat met de pechvogels? Volgens N-VA moeten deze bedrijven dicht: “We proberen de pil te verzachten, maar een pijnloze operatie is sowieso onmogelijk.” Voor cd&v blijft een gedwongen sluiting echter taboe.

Open Vld wil de getroffen boeren grofweg twee keuzes geven: stoppen of omschakelen naar een duurzamere landbouw. Tegenover beide opties moeten voor de liberalen aantrekkelijke subsidies staan.

Cd&v drijft prijs op

De sleutel ligt wellicht in een lijst van flankerende maatregelen. Vooral cd&v blijft via deze weg de prijs opdrijven, maar hierover bestaat nog geen eensgezindheid. Op de lijst staat onder meer een gunstige uitkoopregeling voor boeren die stoppen, een speciale uitdoofregeling voor boeren die dicht bij hun pensioen staan, subsidies voor de omslag naar een duurzamere landbouw en een versoepeling van de vergunningsvoorwaarden voor boeren.

De tegenstellingen zijn groot. Tegelijk wil iedereen het ergste scenario, een totale vergunningenstop, vermijden. Zowel vanuit de boerenorganisaties als de industrie wordt de druk opgedreven om snel tot een akkoord te komen. Voor de regeringspartijen zit er dus weinig anders op: ze moeten samen door het allerkleinste politieke gaatje.