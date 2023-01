De neanderthalers zagen deze groene komeet voor het laatst. Nu kunt u hem zelf spotten

Het is tijd om de verrekijker van zolder te halen, want voor het eerst in lange tijd laat komeet C/2022 E3 zich weer zien. Of althans: hij zal zich op 42 miljoen kilometer afstand tonen. Dat is iets minder dan een derde van de afstand van de aarde tot de zon.

Op 1 februari zal de komeet het dichtst bij de aarde zijn. Dit type wordt niet alleen nauwelijks gespot, maar kleurt ook groen. Drie vragen over de komeet, en hoe je ervoor zorgt dat je zijn komst niet mist.

1. Waar komt de komeet vandaan?

De komeet begon zijn reis vanuit de Oortwolk. Dat is een wolk van komeetachtige objecten. De Oortwolk dankt zijn naam aan de Nederlandse astronoom Jan Hendrik Oort, die halverwege de vorige eeuw voorspelde dat de zon wordt omgeven door een onvoorstelbare hoeveelheid kometen - oftewel, brokken ijs van een paar kilometer groot.

Af en toe komt zo’n komeet in de richting van de zon en dan kunnen wij hem aan de sterrenhemel bewonderen. Vorig jaar was bijvoorbeeld de komeet Neowise zichtbaar.

2. Hoe kunt u de komeet bewonderen in België?

In landen op het noordelijk halfrond (waar Europa onder valt - en dus ook België) is de komeet al zichtbaar als je een verrekijker of een kleine telescoop gebruikt. Als de komeet heel helder wordt, is hij mogelijk zelfs te zien met het blote oog. Maar kometen laten zich moeilijk voorspellen, dus dat is niet zeker.

3. Hoe herkent u de komeet?

De komeet is te herkennen aan zijn groene kleur. Het ziet eruit als een groene, vage lichtbol aan de hemel. Hoewel veel kometen zijn te herkennen aan ‘een lange witte staart’, geldt dit waarschijnlijk niet voor komeet C/2022 E3. Om de komeet niet met een ster te verwarren, kunt u letten op de buitenkant van de komeet. Die beschikt over een ‘gloeiend groene coma’.

De coma is een omhulsel dat zich rond een komeet vormt op het moment dat hij in de buurt van de zon komt. Hierdoor verandert het ijs van de komeet in gas. Het omhulsel geeft de komeet een wat wazige aanblik.