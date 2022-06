De Morgen zoekt digitale journalist voor het weekendteam

Je ademt nieuws

Je bent op de hoogte van wat er gebeurt in België en de wereld, en zet daarbij een kritische bril op. Politiek, cultuur en maatschappij doen je hart sneller slaan, maar je houdt je ogen ook open voor een sterke sportprestatie, de jongste hype in techland of slimme tips om je leven te organiseren.

Je hebt vinnige teksten in de vingers

Maar tekst is maar één deel van wat jij doet. Ook met aantrekkelijke koppen, pakkende beelden, heldere grafieken, slimme links en audio of video kan je onze lezers boeien. Om duidelijkheid te verschaffen. Om onderscheidend te zijn.

Jij bent kortom een journalist, maar geen klassieke. Je bent enthousiast om nieuwe dingen uit te proberen, en je wordt gelukkig van een goed scorende post op sociale media.

Je houdt van teamwork

Daarom loop je over van ideeën, overleg je graag en kan je goed met feedback overweg. Maar je houdt je ook zelfstandig staande, zodat je snel kan schakelen als er groot nieuws is.

Je bent flexibel

Je kan snel zijn als het moet, en aan een grotere productie werken als we verdieping nodig hebben.

Verdiende je bovendien je sporen al op een (online) redactie? Dan ben jij de geknipte nieuwsjager om op freelance basis onze weekendploeg te versterken.

Je profiel

• Je volgt de actualiteit op de voet.

• Je hebt affiniteit met het merk De Morgen.

• Vroege, late uren en weekendwerk schrikken je niet af.

• Je kan een succesvolle eerste ervaring op een (online) redactie voorleggen.

• Je hebt een vlotte pen en schrijft foutloos Nederlands.

• Sociale media hebben voor jou weinig geheimen.

• Digitale skills (video, fotobewerking, e.a) zijn een pluspunt.

Aanbod

• Je werkt op freelance (of interim) basis voor een toonaangevend mediamerk.

• Je collega’s zijn, net als jij, gebeten door actualiteit en constante innovatie in de mediasector.

• De Morgen is een sterk groeiend mediamerk met een stevige focus op digitaal. We bieden je een uitdagende job waar je elke dag bijleert en je je geen moment verveelt. De marktconforme vergoeding is de kers op de taart.

Solliciteer hier