‘De Morgen’ gekroond tot beste krant van Europa

Meer dan 138 kranten uit 22 Europese landen namen deel aan de 24ste European Newspaper Award, die jaarlijks in vier categorieën worden uitgereikt. De Morgen wint de prijs voor best vormgegeven nationale krant, het Spaanse Las Provincias voor best vormgegeven lokale krant. De beste regionale krant is het Noorse Bergens Tidende. Het Financieele Dagblad is uitgeroepen tot beste wekelijkse krant.

De jury, die bestaat uit vijftien juryleden uit elf landen, prijst De Morgen voor onder meer de sterke en rijke voorpagina’s, de ‘magazine-achtige’ layout en de ruime aandacht voor fotografie. “In verschillende bijlagen zet de krant haar eigen inhoudelijke prioriteiten centraal, weg van de dagelijkse algemene nieuwsstroom”, klinkt het in het juryrapport, waarbij verwezen wordt naar ‘Het vrije leven’, ‘Zeno’ en ‘dm.magazine’.

“Het is een prachtige onderscheiding voor het werk van alle medewerkers van De Morgen”, zegt hoofdredacteur Remy Amkreutz. “Vernieuwingen op de redactie hebben voor rust en vertrouwen gezorgd, waardoor er ook meer ruimte is ontstaan voor creativiteit en nog meer kwaliteit. Dat een internationale jury dit zo waardeert, voelt als een bekroning voor iedereen bij de krant.”

In haar rapport verwijst de jury naar verschillende voorpagina’s, bijvoorbeeld rond de energiecrisis, de klimaatverandering en het overlijden van Queen Elizabeth, en rijk geïllustreerde artikels en interviews over feminisme en de werk-privébalans. “De Morgen is een zeer goed voorbeeld van hoe je een krant elke dag opnieuw kunt presenteren met een onderscheidende layout en onconventionele inhoud. Zonder twijfel een rolmodel voor elke krant in Europa.”

“Wij hebben van de nood - de sluiting van onze prachtige drukkerij in Lokeren - een deugd gemaakt, en de krant grondig herdacht en hertekend”, zegt creatief directeur Jörgen Oosterwaal. “Deze lovende woorden zijn een extra aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Vierde keer

De prijzenkast van De Morgen raakt zo bijzonder aardig gevuld. Het is de vierde keer in de nog relatief jonge geschiedenis van de krant dat ze wordt uitgeroepen tot ‘European Newspaper of the Year’: dat gebeurde eerder in 2004, 2006 en 2015. De prijs bestaat sinds 1999 en wordt uitgereikt door de Duitse krantendesigner Norbert Küpper. De uitreiking vindt plaats op 21 en 22 juni 2023 in Wenen.

“Vormgeving is bij De Morgen altijd een belangrijk onderdeel van de krant geweest”, zegt artdirector Arne Depuydt. “Daardoor is er een groot vertrouwen ontstaan waardoor we op een creatieve manier onszelf kunnen blijven uitdagen. Het is dan ook fijn om erkenning te krijgen vanuit een internationaal team van experts. Een mooie beloning voor het harde werk.”