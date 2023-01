‘De mol’ wint Kastaar voor beste tv-programma: dit zijn de media uitblinkers en talenten van 2022

De jury en enkele gasten van De Kastaars! Beeld BELGA

Dit zijn de winnaars van de eerste Kastaars ooit:

‘Deelnemer van het jaar’: Bart Cannaerts

De allereerste Kastaar, die voor ‘Deelnemer van het jaar’, werd uitgereikt door Fien Germijns. Die ging naar Bart Cannaerts, voor zijn deelname aan ‘De slimste mens ter wereld’. “Ik heb al meer Kastaars gewonnen dan Koen Wauters”, grapte hij. “Dit slaat nergens op, maar bedankt.”

‘Podcast van het jaar’: ‘De kroongetuigen’

Rik Verheye en Jamie-Lee Six reiken de awards voor podcast en online videoreeks van het jaar uit. Die eerste ging alvast naar Birgit Van Mol voor de HLN-podcast De kroongetuigen, een documentairereeks over waargebeurde misdaadverhalen in Vlaanderen.

Average Rob wint ‘Online videoreeks van het jaar’

Na de podcast is het aan de videoreeks van het jaar. De Kastaar gaat naar de enige onafhankelijke nominatie van de avond, Average Rob en zijn kornuiten. “We hebben dit idee gepitcht aan grote zender, maar het werd geweigerd. Maar soms heb je geen grote middelen nodig om nice shit te maken”, zei hij in zijn dankwoordje. “Soms moet je gewoon fun hebben. Doe gewoon wat je graag doet.”

Average Rob, Arno the Kid en Milan Cools Beeld BELGA

‘Mediamoment van het jaar’: Philippe uit ‘De mol’

Philippe, die begin vorig jaar halverwege ‘De mol’ opstapte uit het programma, wint met zijn eerlijke getuigenis ‘Mediamoment van het jaar’. “Dit is voor de mensen van het programma, voor mijn medekandidaten en alle lieve reacties die ik gekregen heb. Merci.” Presentator Gilles De Coster voegt daar aan toe: “De les blijft hetzelfde: als het eventjes niet gaat, is dat niet zo erg.”

Beste fictiereeks: ‘Nonkels’

Play4-reeks “Nonkels” heeft de Kastaar voor beste fictiereeks van 2022 gewonnen. De comedyreeks van Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter haalde het van “Familie”, “Undercover” en “Chantal”.

Juryprijs gaat naar ‘Roomies’

VRT-reeks “Roomies” heeft de juryprijs van de allereerste Kastaars! gewonnen. De humoristische fictiereeks van Flo Van Deuren en Kato De Boeck over de twee lesbische vriendinnen Bibi en Ama. De reeks wordt door de jury geprezen voor zijn realisme en engagement, naast de soundtrack die bestaat uit exclusief voor het programma geschreven soundtrack van eigen bodem.

'Roomies' actrices Laura De Geest (l) en Ahlaam Teghadouini (r) Beeld BELGA

‘Radioprogramma van het jaar’

De winnaars van de radio zijn Maarten & Dorothée van Qmusic. Zij worden meteen getrakteerd op een dikke knuffel van hun collega’s. De twee bedanken de hele ploeg waarmee ze elke ochtend radio maken. “Ik ben er eigenlijk niet goed van”, zegt Maarten. “En ik zou het niet zonder jou gekund hebben, Dorothée!”

Gloria Monserez, ‘Doorbraak van het jaar’

Die mag uitgereikt worden door Jani Kazaltzis, en gaat naar Gloria Monserez! “Oh my god”, zegt ze. “Ik ga van mijn sus gaan, denk ik! Dankuwel, allemaal.” Monserez werkte vorig jaar aan producties voor Eén, VTM, SBS en Ketnet.

‘Mediapersoonlijkheid van het jaar’: James Cooke

De mediapersoonlijkheid van het jaar 2022 is James Cooke, wiens mond openvalt bij de bekendmaking. “Amai, amai, dit had ik echt totaal niet verwacht. Want ik ben echt fantastisch harde fan van alles wat Dieter aanraakt”, zegt hij. “Het is door mijn mama en mijn man dat ik hier sta. Zijn zijn me altijd blijven volgen in mijn dromen. En daar wil ik ze voor bedanken, want ik heb soms zotte dromen.”

‘Carrièreprijs’ voor Bart Peeters

Wederom een juryprijs, dit keer uitgereikt door Nora Gharib. “We hebben hier niet al te lang over moeten discussiëren”, verklapt ze. De unanieme stemming gaat naar zanger en acteur Bart Peeters.

Hij krijgt meteen een staande ovatie, en is duidelijk emotioneel. “Het is heel raar, want ik was niet genomineerd en zat dus erg rustig. Maar ik ben blij, want da’s een prijs die van mijn collega’s komt, over de zendergrenzen heen.”

Bart Peeters (m) met zijn dochter Nona (l) en vrouw Anneke (r). Beeld BELGA

‘Favoriete tv-programma van het jaar’

Presentatoren Willy Sommers en Anne De Baetzelier, bekend van ‘Tien om te zien’, mogen de laatste award van de avond aankondigen: die van het favoriete tv-programma. En dat werd ‘De Mol’. Presentator Gilles De Coster mocht de prijs in ontvangst nemen. “Ik ben heel dankbaar. We worden elke keer tien jaar ouder, maar we doen dit zo graag. Merci om een programma dat bijna 25 jaar oud is dit te gunnen.”