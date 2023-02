De La Soul-rapper Trugoy the Dove (54) overleden

Jolicoeur, die recent ook optrad onder de naam Dave, kwakkelde al enkele jaren met zijn gezondheid. Hij maakte er geen geheim van dat hij problemen had met zijn hart. Vorige week was De La Soul nog onderdeel van een hiphop-tribute tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Jolicoeur was daar echter niet bij.

Het Amerikaanse trio De La Soul brak eind jaren tachtig wereldwijd door met het debuutalbum ‘3 Feet High and Rising’. Daarop stond onder meer het lied ‘Me Myself and I’, dat in Vlaanderen in 1989 tot plaats 7 kwam in de BRT Top 30, de voorloper van de Ultratop 50. Daarna volgden nog de hits ‘Say No Go’ en ‘Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)’.