De Ketelaere bijna van AC Milan, maar deal nog niet helemaal rond

Charles De Ketelaere is bijna van AC Milan, al is het nog even wachten op witte rook. De cijfers waarover Club Brugge en de Rossoneri het al eens waren − 35 miljoen inclusief bonussen − bleven vandaag onveranderd.

Honderd procent rond is de deal dus nog niet. Links en rechts dient nog een handtekening te worden gezet − door de complexe aard van het dossier rekent geen van de partijen zich dan ook al rijk. Zo moeten Club en De Ketelaere alles nog finaliseren, net als blauw-zwart en AC Milan. Zolang niet alles getekend is, krijgt De Ketelaere ook geen toestemming om naar Italië af te reizen. Afwachten of dit weekend alles daadwerkelijk wordt afgerond.

Ten opzichte van donderdag is er weinig veranderd, behalve dat de reeds gemaakte afspraken mondeling bekrachtigd werden. Pas wanneer die effectief op papier staan met de nodige handtekeningen eronder, mag Charles De Ketelaere zich eindelijk speler van Milan noemen.