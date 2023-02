‘De juiste loser op de juiste plaats op het juiste moment’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Wat wil Dries Van Langenhove nog bereiken? Impact, zo blijkt: ‘Ik zie al die projecten als één groot doel’

Wat wacht Dries Van Langenhove na zijn stap uit de politiek? Een boek, een mediakanaal à l’américaine en twee rechtszaken. En wie gaat dat betalen? “Ik heb nooit geld uit het buitenland gekregen.” Lees de analyse.

Jonathan Holslag doceert aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is de auteur van Van muur tot muur: de wereldpolitiek sinds 1989. Elke maand schrijft hij een essay voor De Morgen. Lees het hier.

3. ‘Ik moest als 16-jarige mijn mannetje staan tegenover journalisten die op tv seksueel getinte opmerkingen over mij zaten te maken’

Ella-June Henrard (29) is terug. Althans, op het scherm, voor het tweede seizoen van Fair Trade, de donkere, entertainende serie over de war on drugs. De actrice woont al tweeënhalf jaar in Portugal, waar ze zichzelf terugvond. “Ik wilde even met alle personages kappen, ook met het gegeven Ella-June Henrard in België.” Lees het interview.

4. ‘Het is eng dat dit toevallig aan het licht komt’: steeds meer zoogdieren besmet met vogelgriepvirus

Virologen kijken met de nodige bezorgdheid naar de vele besmettingen met een vogelgriepvirus bij zoogdieren. “Het is eng dat dit soort gevallen enkel door toevalligheden aan het licht komen”, zegt viroloog Thijs Kuiken (Erasmus MC). Lees het interview.

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. ­Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: schrijfster Sien Volders (39). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? Lees de vragen van Proust.

6. In ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ is vakkennis als een steenpuist op een gefacelifte tronie

Het is blijkbaar een dingetje geworden: tijdens een televisieopname het studiopubliek een microfoon opspelden zodat het naar hartenlust door de introductie­filmpjes en de optredende acts heen kan kwekken. Komt natuurlijk uit een blits buitenland overgewaaid, alwaar men al langer in de waan verkeert dat de ‘Stem van het Volk’ zaligmakend werkt of – veel gekker moet het niet worden – een ­­beter programma oplevert. Lees de recensie.

7. Collega’s kijken in het hoofd van Philippe Geubels: ‘Hij was de juiste loser op de juiste plaats op het juiste moment’

Philippe Geubels staat weer op de planken, met zijn persoonlijkste show tot nu toe. In interviews houdt de komiek de kaarten dicht tegen de borst, en dus vroegen we een peloton collega’s om een blik in het hoofd van Geubels te werpen: “Hij is de meest ambitieuze ambitieloze man die ik ken.” Lees het portret.

8. Bijna de helft van de jongeren onder de 18 drinkt, en de gevolgen zijn desastreus: ‘Alles mag, alles kan en wij maar opereren’

Neen, tieners verdienen na het voetballen geen biertje, zegt kinderarts Nico van der Lely. Hij maakte kinderen afhouden van alcohol tot zijn levenswerk, en gaat nu ook in België gespecialiseerde poliklinieken openen. “Alles mag, alles kan en wij maar opereren.” Lees het interview.

9. ‘Ik was 14 toen oude mannen mij nariepen, en mijn mama hen vroeg of zij zich niet schaamden’

Intens woon-werkverkeer is niets nieuws voor Kat Kerkhofs, die met man en kind in Turkije woont. Tulpen uit Antwerpen presenteren is dat wel. Toch wil ze over twee jaar een vaste waarde zijn op tv. “Als Dries stopt met voetballen, is het tijd voor mijn carrière.” Lees het interview.