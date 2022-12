De inflatie is nog altijd historisch hoog, maar er is licht aan het einde van de crisistunnel

Beste lezer,

Voor de verandering beginnen we deze keer met goed nieuws: er is licht aan het einde van de crisistunnel. Uit de laatste cijfers blijkt dat de inflatie in België over haar top lijkt te zijn, zij het dat die met 10,6 procent nog altijd historisch hoog ligt. Vooral de dalende gas- en olieprijzen zetten een neerwaartse druk op de levensduurte. Het blijft wel zorgwekkend dat de voedingsprijzen blijven stijgen. Het zal dus nog even afwachten zijn of deze trend zich doorzet, iets wat een sceptische ECB-voorzitter Christine Lagarde ook aanstipt: “Er is te veel onzekerheid, met name op het gebied van de hoge energieprijzen die doorgerekend worden aan consumenten, om aan te nemen dat het hoogtepunt al bereikt is. Het zou me verbazen.”

Ander goed nieuws kwam er vanuit de regering, die het loonoverleg uit het slop probeerde te trekken met een ‘compromis à la Belge’. Ze besliste dat de lonen de volgende twee jaar niet zullen mogen stijgen bovenop de index, maar er werd wel een opening gelaten voor een consumptiecheque tot 750 euro in sectoren die het goed doen. Dat wordt op sector- of op bedrijfsniveau beslist. Het kan voor velen een steuntje in de rug zijn om het hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijden.

Toch blijft besparen voor velen de harde realiteit: 16,3 procent van de Belgen geeft aan dat ze het moeilijk hebben om rond te komen. De tips om wat zuiniger te gaan leven, vliegen ons de afgelopen weken dan ook om de oren. Zo kunt u de digicorder buitengooien, meer rente krijgen op uw spaargeld door een nieuwe rekening te openen of tweedehands kledij kopen, wat zelfs een echte hype aan het worden is. Ook blijkt dat ouders hun kinderen steeds meer stimuleren om te studeren voor een goedbetaalde job en niet meer om gewoon iets te volgen wat ze graag doen en hun dromen na te jagen.

Laat ons toch maar hopen dat deze moeilijke tijden snel voorbij zijn. Want uit een grondige doorlichting van Europese statistieken, die De Morgen uitvoerde, blijkt dat ons land door het grote begrotingstekort ook op andere vlakken steeds verder achterophinkt en niet meer de nodige investeringen kan doen. De lichten staan op oranje. Zo eindigen we toch weer op een negatieve noot. We blijven nu eenmaal in crisismodus.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist

Elke week tips en nieuws over geld en economie? Krijg hier de nieuwsbrief ‘Ons geld’.