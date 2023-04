De impact van ‘Propere Handen’: voetbalclubs geven veel minder uit aan spelersmakelaars

Het grootste verschil zien we bij Anderlecht, dat vijf seizoenen geleden nog een recordbedrag van 13,4 miljoen euro uitgaf aan voetbalmakelaars voor het faciliteren van transfers en het afsluiten van spelerscontracten. Dit seizoen bedraagt dat nog maar 3,5 miljoen. Er zijn nu zelfs drie clubs in ons land die (iets) meer uitgeven dan paars-wit: Racing Genk (4 miljoen), Antwerp en Standard (beide 3,9 miljoen). Club Brugge vinden we met net geen miljoen euro pas terug op de tiende plaats.

In totaal werd er van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 28,2 miljoen euro uitbetaald aan voetbalmakelaars: 22 miljoen voor rekening van de club en 6,2 miljoen voor rekening van de spelers. Een makelaar kan zowel optreden voor de club als voor de speler, een onderscheid dat belangrijk is omwille van fiscale redenen.

Het is nu al het vierde jaar op rij dat we een daling zien van deze makelaarslonen. In het seizoen 2018-2019 werd er nog 52,2 miljoen euro betaald aan voetbalmakelaars. Maar het was net in dat seizoen dat het gerecht bij bijna alle Belgische voetbalclubs binnenviel omwille van financieel gesjoemel. Zo werden er valse scoutingcontracten opgemaakt en uitbetaald aan spelersmakelaar Dejan Veljkovic, de spin in het web, om zo de fiscus te misleiden.

Sindsdien heeft ook de politiek zich niet ongemoeid gelaten. Ze heeft de voetbalsector onder andere onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. En dat alles lijkt zijn effect niet te missen.

Negentien transfers door Bayat

Toch zijn drie van de makelaars die de afgelopen jaren in opspraak kwamen alweer volop actief in het Belgische voetbal. Van de in totaal 784 transacties die dit seizoen werden opgetekend, staan er 19 op naam van Mogi Bayat, 12 op naam van Patrick De Koster en 7 op naam van Didier Frenay. Zij zijn wel niet meer de dominante figuren op de Belgische transfermarkt. Die rol is overgenomen door Sportplus (Evert Maeschalck) met 61 transacties, International Sport Management (Walter Mortelmans) met 41 transacties en Stirr Associates (Stijn Francis) met 30 transacties.

De transfermarkt draait na de coronacrisis alvast weer op volle toeren. Er werd dit seizoen door alle Belgische clubs samen voor 253,6 miljoen euro aan spelers verkocht en de clubs zelf gaven 182,5 miljoen uit aan nieuwe spelers. Daarmee werd er 71,2 miljoen aan transferwinst geboekt. Enkel in 2019-2020 werd er meer verdiend aan de verkoop van spelers.