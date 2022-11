‘De hel is aan het uitbreken’: waarde cryptomunten in vrije val na mislukte deal tussen platformen Binance en FTX

FTX kampte deze week plotseling met liquiditeitsproblemen en sloot daarop een deal met concurrent Binance om te worden overgenomen. Dat was opmerkelijk omdat Binance zelf had bijgedragen aan de ondergang van FTX. Binance meldde alle FTX-cryptomunten in zijn bezit te willen verkopen vanwege de geldproblemen van FTX en de angst dat die munten waardeloos zouden worden.

De afgelopen dagen kwamen er al steeds meer vraagtekens bij de overnamedeal. Binance had de mogelijkheid om alsnog van de deal af te zien, wat nu ook gebeurd is. Na een audit van de activiteiten van FTX “hebben we besloten om niet door te gaan met de overname van FTX.com”, klonk het in een tweet. Uit het boekenonderzoek zou blijken dat het gat tussen schulden en bezittingen bij FTX waarschijnlijk miljarden dollars bedraagt. Mogelijk gaat het om meer dan 6 miljard dollar.

Het platform voor de handel in cryptomunten vermeldt ook de berichten in de pers over het wanbeheer door FTX van fondsen van klanten en het onderzoek dat werd ingesteld door de Amerikaanse autoriteiten. “Aanvankelijk was het onze hoop dat we FTX-klanten konden helpen liquiditeit te verschaffen, maar de problemen liggen buiten onze controle of mogelijkheid om te helpen”, aldus Binance-topman Changpeng ‘CZ’ Zhao. De toekomst van FTX.com is nu onzeker, de beurs zou dringend 8 miljard dollar aan liquide middelen nodig hebben.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) 9 november 2022

‘De hel breekt uit’

Gebruikers trekken ondertussen massaal weg van de beurs. De onzekerheid maakte dat de koersen van diverse cryptomunten de laatste dagen in elkaar zijn gestuikt. Bitcoin was dinsdag al bijna 15 procent aan waarde kwijtgeraakt en onder de 17.500 dollar gezakt. Een dag later gingen daar nog enkele procenten van af tot onder de 17.000 dollar, en tegen donderdagochtend verder te dalen tot 16.600 dollar. Op zijn piek, exact een jaar geleden, was 1 bitcoin nog meer dan 64.000 dollar waard. Ook andere munten als ethereum, XRP en dogecoin verloren flink.

Waarnemers zien de evolutie met lede ogen aan. “De markten zitten nu in volle paniek-modus”, zo zegt Jon de Wet, hoofdinvesteerder bij de cryptovermogensmanager Zerocap in de Financial Times. “De hel is aan het uitbreken.” Volgens de bank JP Morgen zijn de massale verkoopgolven die zich nu voordoen “meer problematisch dan voorheen doordat het aantal entiteiten met een sterkere balans die de anderen met een lager kapitaal kunnen redden, aan het dalen is”.

Woensdagavond stuurde investeringsfonds Sequoia Capital zijn investeerders een bericht dat het zijn aandeel in FTX tot nul had teruggebracht, weet de Financial Times ook nog. Vorig jaar investeerde het fonds nog 213 miljoen dollar in FTX, terwijl de waarde van het bedrijf toen werd geschat op liefst 25 miljard dollar.

Niet alleen de onzekerheid door het zoveelste schandaal schrikt crypto-investeerders af. Ook zorgen om te veel marktconcentratie spelen daarbij een rol. Als Binance FTX daadwerkelijk had overgenomen, zou die partij wel een heel grote speler zijn geworden. Een van de onderliggende ideeën van cryptomunten is juist de decentrale structuur waarbij geen enkele partij veel macht krijgt.

Grootste cryptoverlies ooit

Cryptomiljardair Sam Bankman-Fried, de CEO van FTX, komt ook zelf bekaaid van de mislukte deal af: op één dag is bijna 15 miljard euro van zijn vermogen kwijtgespeeld, het grootste cryptoverlies ooit.

Bankman-Fried had eerder deze week nog een vermogen van bijna 16 miljard euro. Na de liquiditeitsproblemen van FTX en de mogelijke verkoop aan Binance, zag hij zijn fortuin echter slinken aangezien de eigen munt van FTX meer dan 75 procent in waarde was gezakt. Plotseling was zijn vermogen nog maar 1 miljard dollar waard.