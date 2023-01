De greep van Jack Ma op de Chinese betaaldienst Ant neemt sterk af

De oprichter van internetplatform Alibaba, waarvan Ant een afsplitsing is, staat al twee jaar onder grote druk van de Chinese staat. Jack Ma gaf kort voor de geplande beursgang van Ant, eind 2020, felle kritiek op Chinese toezichthouders en staatsbanken. Daarmee gaf hij onbedoeld een startschot voor het knevelen van grote techbedrijven door de staat. De beursgang van Ant ging niet door, en zijn moederbedrijf Alibaba werd onderworpen aan een onderzoek op verdenking van monopolisme.

De 58-jarige internetondernemer was lang de superster van het Chinese bedrijfsleven. Hij trad veelvuldig in de publiciteit, pleitte voor economische vernieuwing in zijn land, maar verdween in die periode plotsklaps uit het openbare leven. Nu geeft hij zijn meerderheid van 50,2 procent in Ant op. Wat overblijft is een aandeel van slechts 6,2 procent in de beslissingsmacht.

De waarde van fintech-gigant Ant wordt geschat op 150- à 200 miljard euro. Bij de beursgang zou voor zo’n 35 miljard euro aan aandelen op de markt worden gebracht. Het zou mogelijk de grootste beursgang ooit zijn geweest.

Dat Ma een stap terug zou doen werd al in juni bekendgemaakt. De grootaandeelhouder zal zijn directe en indirecte belangen in de groep in de loop der tijd gaan verminderen, was toen de boodschap. Het is een van de aanpassingen bij Ant onder druk van de toezichthouders. Uiteindelijk mag geen enkele individuele aandeelhouder nog absolute zeggenschap hebben over de koers van de onderneming. Die bevoegdheid komt in handen van een meerderheid van onafhankelijke bestuurders.

Minder Chinese bemoeienis met techsector

Met het terugtreden van Ma kunnen de aandeelhouders een nieuwe poging wagen om Ant naar de beurs te brengen. Zij zullen echter nog even geduld moeten hebben, aldus de Financial Times. Voor de beurs van Hongkong geldt een wachttijd van een jaar en voor de beurs van Shanghai een periode van twee jaar. Zondag verklaarde een woordvoerder van Ant echter dat er geen plannen zijn voor een beursgang. De onderneming wil zich concentreren op het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Mogelijk laat de Chinese staat de teugels rond de techfirma’s weer iets vieren, nu de economie tegenzit. Handelsplatform Alibaba kreeg onlangs bijvoorbeeld toestemming extra kapitaal aan te trekken voor zijn afdeling consumentenkrediet. In de eerste twee handelsdagen op de beurs van New York schoten de aandelen van daar genoteerde Chinese bedrijven de lucht in.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN kwam dat door optimisme onder beleggers over het afnemen van de staatsbemoeienis met de Chinese techsector. Het aandeel Alibaba dat op de beurs van New York een waarde vertegenwoordigt van circa 300 miljard euro, profiteerde sterk van die opleving. Het bedrijf werd 20 procent meer waard.