De Gentse Feesten zijn helemaal terug, net als de kritiek: ‘In wat zit nog het verschil met Lokerse Feesten of Marktrock?’

Kritiek op de Gentse Feesten is verre van nieuw. De tiendaagse feestmarathon barst nog altijd uit zijn voegen en draagt – tot spijt van wie het benijdt – nog altijd een imago van bras- en schransfeest. Alle aandacht gaat naar de pleinen, waardoor het uitgebreide culturele aanbod, zoals theater en comedy, vaak wat ondergesneeuwd raakt. De opeenvolgende stadsbesturen probeerden de afgelopen decennia wel in te grijpen. Maar alle beleidsplannen om een grotere focus op cultuur te leggen en de Feesten meer Gents te maken, bleven grotendeels dode letter.

En dat frustreert. “We hebben in coronatijd een mooie kans gemist om de Feesten te vernieuwen”, zegt poppenspeler, acteur en Gentse Feesten-icoon Luk De Bruyker, alias Pierke Pierlala. “In die stille periode hebben we met alle organisatoren en actoren samengezeten om een dossier in te dienen om de Feesten te erkennen als immaterieel erfgoed. Dat zou een mooi moment geweest zijn om na te denken over de toekomst van de Feesten. Maar dat is niet gebeurd.”

Ook andere Gentse Feesten-actoren roeren zich. Een van de pijnpunten is dat de pleinen in de binnenstad al jarenlang naar dezelfde usual suspects gaan. Zo krijgt PoléPolé de Gras-en Korenlei en Trefpunt het Baudelopark. Waardoor andere, beginnende, organisatoren maar moeilijk aan de bak komen. Enkele weken geleden gooide Die Verdammte Spielerei, een nogal bizarre wandelfanfare, al een knuppel in het hoenderhok. De groep liet weten tijdens de Feesten van volgend jaar een eigen plein te willen, namelijk het Emile Braunplein. Dat wordt nu al enkele jaren ingenomen door het Mardi Gras Festival, dat met koperblazers, dansers, vuurspuwers en veel glitter en glamour de carnavalssfeer van New Orleans naar Gent wil brengen.

De Bruyker, die altijd al vragende partij was om meer te focussen op Gents en volks entertainment, staat alvast achter de vraag van de fanfare. “Wat is er nu Gents aan Mardi Gras? Die vraag kan je je toch stellen. Je kan je dat ook over andere pleinen afvragen. In wat verschillen die nog van pakweg de Lokerse Feesten of Marktrock?”

Schepen van Feestelijkheden Bram Van Braeckevelt (Groen), die in januari van dit jaar zoals afgesproken de fakkel van Annelies Storms (Vooruit) overnam, heeft wel oren naar de verzuchtingen maar vraagt nog wat geduld. Volgens hem was het niet zo opportuun om grote veranderingen door te voeren na de coronaperiode, die voor veel organisatoren moeilijk was.

Culturele hoofdstad

In 2030 hoopt Gent Europese Culturele Hoofdstad te worden en de schepen hoopt tegen dan wél met compleet vernieuwde Gentse Feesten te kunnen uitpakken. “Ik wil vooral een groot stadsdebat organiseren, met organisatoren, bewoners en bezoekers”, zegt hij. “We moeten de denkoefening maken: hoe zien wij de toekomst van de Feesten? En tussen 2023 en 2030 kunnen we dan geleidelijk aan vernieuwen. We moeten dit op lange termijn bekijken.”

Hoe die vernieuwing er moet uitzien, kan de schepen nog niet zeggen. Enkel dat de Feesten “gratis en Gents moeten blijven en dat er meer focus moet zijn op culturele evenementen”.

Maar De Bruyker gelooft niet echt in het vernieuwingsplan. “Dergelijke plannen hoor ik al dertig jaar. Meestal blijft het bij een plan.” Het probleem zit volgens hem dieper. “Als je meer op de culturele evenementen wil focussen, moeten de bevoegdheden Feesten en Cultuur bij één en dezelfde schepen zitten. Dat is al heel lang niet meer het geval. Nu kregen we zelfs een schepenwissel halverwege de legislatuur.”

Gent zou in Brussel meer op tafel moeten kloppen om geld te vragen voor het culturele evenement dat de Gentse Feesten is. De Bruyker: “Als je ziet welke middelen er naar de Zomer van Antwerpen gaan, dan weet je dat wij hier niet goed bedeeld worden. En dat is de schuld van de politiek.”