De gemiddelde verpleger betaalt meer belastingen dan Microsoft, stelt nieuw rapport: ‘Wraakroepend’

Zelfs in landen waar computergigant Microsoft winstgevende overheidscontracten heeft, gebruikt het ingewikkelde bedrijfsstructuren om op grote delen van zijn inkomsten geen belastingen te betalen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van CICTAR, een internationaal onderzoekscentrum dat focust op vennootschapsbelastingen en ontduiking.

Zo komt het dat de gemiddelde verpleger, die jaarlijks een belastingaangifte van duizenden dollars in de bus krijgt, meer afstaat aan de overheid dan wat sommige dochterbedrijven van Microsoft betalen aan vennootschapsbelasting.

Bermuda, Ierland, Singapore

Om die vennootschapsbelasting te vermijden, worden winsten via dochterondernemingen versluisd naar Ierland, Bermuda, Puerto Rico en Singapore, beschrijft CICTAR.

Zo rapporteerde Microsoft Singapore Holdings in 2020 een inkomensbelasting van slechts 15 dollar, terwijl het zo’n 22,4 miljard dollar aan dividenden opstreek.

En Microsoft Global Finance, een gigantische Ierse dochteronderneming met fiscale zetel in Bermuda, moest volgens het rapport datzelfde jaar helemaal geen belastingen betalen. Nochtans deed de onderneming toen voor meer dan 100 miljard dollar aan investeringen en behaalde ze een operationele winst van 2,4 miljard dollar.

“Microsoft Global Finance is een dochteronderneming zonder werknemers, maar met miljarden aan omzet”, zegt Rosa Pavanelli van Public Services International, een internationale koepelorganisatie van vakbonden. “We weten allemaal dat die niet gevestigd is in Bermuda voor het goede weer. Dit gedrag van een van de rijkste bedrijven ter wereld is wraakroepend voor werknemers die worstelen met onderbemanning en bezuinigingen op openbare diensten.”

Hoewel Microsoft de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onderschrijft, zorgt het er met ingewikkelde constructies voor dat het minder bijdraagt aan de financiering van openbare diensten, die het geld kunnen gebruiken voor basiszaken als onderwijs en gezondheidszorg. Nochtans maakt het miljarden netto winst door IT-diensten te leveren aan de overheid. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada haalde het bedrijf de voorbije vijf jaar voor minstens 3,3 miljard dollar aan overheidsopdrachten binnen.

‘Rode vlag’

Volgens Jason Ward, hoofdanalist bij CICTAR, is het “een enorme rode vlag voor belastingontduiking” dat Microsoft winstmarges van meer dan 30 procent belooft aan aandeelhouders, maar in rijke landen slechts rendementen van 3 à 4 procent rapporteert. “Door winsten te verplaatsen uit de landen waar de werknemers wonen en waar het bedrijf werkelijk opereert, hongert Microsoft de publieke sector uit door die broodnodige inkomsten niet te gunnen. Tegelijkertijd verdient Microsoft miljoenen aan contracten met de overheid.”

Naar Microsoft loopt momenteel het grootste onderzoek ooit door de Amerikaanse belastingdienst. Grote investeerders hebben aangedrongen op een aandeelhoudersresolutie, waarin ze vragen om meer belastingtransparantie. Die stemming volgt in november.

Het is niet de enige techreus die creatief omspringt met belastingen. Zo blijkt uit een recent rapport van de Fair Tax Foundation dat de zes techgiganten uit Silicon Valley (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google en Microsoft) tussen 2011 en 2020 bijna 150 miljard dollar minder betaalden dan zou moeten.