De gasprijs neemt een forse duik, maar dat sprookje zal niet blijven duren: de ‘Ons geld’-nieuwsbrief

Op dit ogenblik zijn het vooral de weergoden die ons de hoge energieprijzen enigszins doen vergeten. Door de uitzonderlijke warme temperaturen voor de tijd van het jaar heeft de gasprijs op de internationale markten zelfs een forse duik genomen. Econoom Paul De Grauwe wijst nog een andere verklaring aan: “Belangrijker is het feit dat de hoge prijzen in Europa tot grote besparingen hebben geleid en tot nieuwe toevoer van gas van elders uit de wereld. Die mechanismen werden door de speculanten die gegrepen waren door paniek schromelijk onderschat toen ze de gasprijzen tot ongekende hoogten opdreven.”

Goed nieuws in ieder geval voor onze energiefactuur, maar toch zal dat sprookje waarschijnlijk niet blijven duren als de winter zijn intrede doet. Op Europees niveau blijven ze dan ook sleutelen aan een prijsplafond op gas, al werd deze beslissing woensdag alweer een maand uitgesteld. De gemeenten kondigen intussen hun maatregelen aan voor de winter: 55 procent van de gemeenten knipt binnenkort de straatverlichting uit tussen 23 en 5 uur om te besparen op de energiefactuur, 28 procent wil ook afschakelen maar is nog in overleg. Het is het nieuwe normaal.

De Europese Centrale Bank blijft druk doende om de torenhoge inflatie onder controle te krijgen en kondigt vandaag waarschijnlijk alweer een forse renteverhoging van driekwart procent aan. Op die manier wordt het voor de banken en dus ook u en ik duurder om te lenen, zodat er minder geld in omloop zal komen. Maar het gevaar van een economische recessie loert wel steeds de nadrukkelijker om de hoek. Een moeilijke evenwichtsoefening.

Dat het leven duurder geworden is, had u wel begrepen. Ook de cultuursector ontsnapt er niet aan. Zo kondigde Rock Werchter aan dat de prijs van een combiticket met tien procent stijgt en zijn ook tickets voor concerten fors duurder geworden, zelfs voor kleinere bands. Toch zijn er de happy few die zich over de stijgende levensduurte geen zorgen moeten maken. Rishi Sunak is er daar eentje van. De nieuwe Britse premier is met een vermogen van 840 miljoen euro zelfs dubbel zo rijk als koning Charles. Of er is de Franse topvoetballer Kylian Mbappé, die bij PSG in amper drie jaar tijd 630 miljoen euro zal verdienen. U weet wel, de man die zijn neus ophaalt om de TGV te nemen voor een trip van 400 kilometer. Daarvoor zijn er privéjets, toch?

