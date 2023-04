De drie gelukkigste landen ter wereld worden - of werden - bestuurd door een vrouw

Dat de gelukkigste landen zich in de noordelijke uithoek van Europa bevinden is geen nieuws. Maar de jongste editie van het World Happiness Report van de VN zorgde onlangs wel voor een fijn nieuwtje. De gelukstop-3 bestond uit landen met een vrouwelijke premier. Finland kwam er op de eerste plaats, gevolgd door Denemarken en IJsland.

De Finnen staan zo voor het zesde jaar op rij bovenaan de ranking. De VN begonnen met hun geluksrapport in 2012, omdat de pursuit of happiness volgens de internationale organisatie een universeel menselijk doel is. Op de jongste dag van het geluk, 20 maart, kwam het nieuwe rapport uit over het jaar 2022.

Het moet een opsteker geweest zijn voor Sanna Marin, die dit weekend de verkiezingen verloor. Ondertussen heeft ze wel bekendgemaakt dat ze aftreedt als voorzitster van haar partij, het sociaaldemocratische SPD. Marin was op haar 34ste de jongste persoon die ooit premier werd en groeide tijdens haar ambt min of meer uit tot een wereldster.

Om haar schade te berokkenen werd een filmpje gelekt waarop ze uitbundig danste tijdens een feestje. Maar haar reactie erop - “Ik ben ook maar een mens” - deed haar populariteit nog groeien. Hoewel de Finnen zich tevreden toonden over haar aanpak van de coronapandemie en de aansluiting bij de NAVO, moest ze toch de duimen leggen tegen rechtse partijen.

Instellingen

Het vertrouwen in overheidsinstellingen is één van de zaken waar in het geluksrapport naar wordt gepeild. De andere vragen gaan over inkomen, gezondheidszorg of hoe goed mensen omringd zijn. Het zal niet verbazen dat Scandinavische landen op dat vlak goed scoren.

De nummer twee, Denemarken, heeft al sinds 2019 Mette Frederiksen als premier. De IJslandse premier heet Katrín Jakobsdóttir, die behalve politica ook een gepubliceerde thrillerauteur is. Ook al zijn vrouwelijke premiers op het wereldtoneel nog steeds een minderheid, het valt wel op dat ze in deze gelukslijst goed zijn vertegenwoordigd.

Op de zesde plaats staat Zweden, dat tot oktober 2022 werd bestuurd door Magdalena Andersson. Nieuw-Zeeland, dat tot voor kort door Jacinda Ardern werd geleid, staat tiende. Op de twintigste plek vinden we Litouwen, waar Ingrida Šimonytė premier is. Zes van de twintig gelukkigste landen werden in 2022 dus geleid door een vrouw.