De Croo pleit voor Europese solidariteit in opvangcrisis: ‘Er is een moment dat we als land moeten zeggen: wij hebben ons deel gedaan’

“We zitten opnieuw in een opvangcrisis”, zei premier Alexander De Croo zaterdag. “Aan de top van de vorige opvangcrisis werden 33.000 plaatsen gecreëerd, vandaag zijn we op weg naar 35.000 plaatsen. Op een bepaald moment moeten we de moeilijke discussie durven aangaan: hoeveel moeten en kunnen wij nog doen? Dat is geen eenvoudige discussie.”

De premier pleit voor meer Europese solidariteit. “Er is een moment dat we als land moeten zeggen: wij hebben ons deel gedaan. We hebben het hier vandaag gehad over solidariteit, maar ook binnen Europa moet er solidariteit zijn. Het kan niet langer dat een aantal landen grote inspanningen leveren in deze opvangcrisis en dat andere veel minder doen. Dat ondergraaft de solidariteit. Als die er niet kan zijn, dan dreigt het draagvlak in ons land af te kalven. Die solidariteit is niet eindeloos en zelfs een beetje broos.”

Verplichte verdeelsleutel

De partij nam zaterdag op het vierde en laatste congres over Liberaal Vuur onder meer de stelling aan dat er op Europees niveau een verplichte verdeelsleutel moet komen voor vluchtelingen. Het Dublinsysteem zoals dat nu bestaat werkt niet, luidde het. In de plaats moeten de vluchtelingen gescreend worden aan de Europese grenzen door het Europese asielagentschap. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, moeten er sancties komen.

Daarnaast pleitte de partij ook voor duidelijke afspraken op Europees en nationaal niveau met landen van herkomst. “Handelsovereenkomsten met die landen, ontwikkelingssamenwerking en het uitreiken van visa hangen af van hun bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen.”

De premier juichte ook de extra stelling toe die op het congres werd aangenomen en die luidde dat we in ons land nooit kunnen verdragen dat vrouwen en kinderen op straat slapen. “Daar werken we met deze regering dag en nacht aan”, aldus De Croo.