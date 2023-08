‘De beste van de besten’: buitenlandse pers ziet dat Evenepoel baas is op én naast de fiets

“Meerdere keren sloeg Evenepoel op zijn borst toen hij de finish overschreed”, schrijft de Spaanse sportkrant AS. “Het was een gebaar van autoriteit, rechtvaardigheid. En om te tonen dat hij de nummer één is. Een ‘hier ben ik’ tegenover de rivalen. En vooral tegenover het krachtige Jumbo-Visma, dat toch wel het etiket van favoriet draagt. Evenepoel is de titelverdediger en sloeg in een rechtstreeks duel met zijn concurrenten als eerste toe. Het was de beste boodschap die hij kon uitsturen.” Uiteraard gaat er ook aandacht naar de val na de finish. “De Vuelta en Evenepoel: die relatie is dit jaar niet al te best begonnen. Afgelopen weekend was er kritiek op de zichtbaarheid en het parcours. En dan die val, maandag. Gelukkig is met de rode trui inmiddels ook de verzoening ingezet.”

“Een indrukwekkende Evenepoel, in het bloedrood”, schrijft La Gazzetta dello Sport, de roze sportkrant uit Italië. Bloedrood: een verwijzing naar de leiderstrui die hij al draagt – al vragen ze zich ook af óf en wanneer Remco deze alweer uit handen gaat geven. Maar ook een verwijzing naar dat incident na de finish, waar hij dus een bebloed gezicht aan overhield. “Die val was spectaculair. Sensationeel, zelfs.” De Italiaanse sportkrant legde ook haar oor te luisteren bij Vincenzo Nibali, de Vuelta-winnaar in 2010 en vijftienvoudig ritwinnaar in een grote ronde. Ze vroeg of Evenepoel de afgelopen dagen wel zo openlijk kritiek had moeten uiten. Nibali: “Remco is nog erg jong. Hoogstwaarschijnlijk zal hij in de toekomst zijn manier van communiceren nog aanpassen.”

Ook de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo zag Evenepoel afrekenen met de gele brigade: “Hij wist het oppermachtige Jumbo-Visma te verslaan. De zon scheen en Remco liet de kans niet liggen om onmiddellijk die eerste mogelijkheid te grijpen. Pas op 400 meter van de streep liet Evenepoel zich zien. Hij zei voor de start dat het doel was om zo weinig mogelijk tijd te verspelen. Maar de leider van Soudal Quick-Step is een echte winnaar. En toen hij merkte dat de ritzege op het spel stond, twijfelde hij niet. Hij keek naar links. Stond recht op zijn fiets en versnelde. Niemand kon hem nog volgen. Vóór Vingegaard, Ayuso, Roglic, Soler.”

De sprint van Evenepoel. Beeld BELGA

“Het Belgische fenomeen was sinds de start van de Vuelta boos op de wereld, maar dat weerhield hem er niet van zich op zijn werk te concentreren”, schrijft de Spaanse krant El País. “In de eerste bergetappe op Andorrees grondgebied was hij de beste van de besten, die samen de laatste kilometers reden aan een tempo dat geen enkele favoriet deed afhaken, behalve Geraint Thomas. Hij werd op sleeptouw genomen door Egan Bernal, die stap voor stap herstelt (van een zware val, red.) en de kracht leek te hebben om zijn kopman te helpen.”

“De eerste drie dagen van deze Vuelta zijn van Remco Evenepoel”, schrijft het Nederlandse AD. Daar is een dubbele reden voor. “Eerst als patron van het peloton in opstand tegen de koersdirectie. Na zijn zege in de eerste bergrit in Andorra ook de echte leider in deze Ronde van Spanje. Zijn explosieve sprint bovenop Arinsal in Andorra was voor alle andere favorieten te machtig. Hij deelde een klein tikje uit aan de concurrentie. Mentaal ook. Want was zijn explosiviteit in een andere fase van zijn carrière nog zijn zwakkere punt, nu heeft de Belg ook een eindschot waar veel andere toppers niet aan kunnen tippen.”

Maar onze Nederlandse collega’s hebben het dus ook over de natuurlijke leider in Evenepoel. “We hebben zo kort na de start van de laatste grote ronde van het jaar vrijwel al zijn gedaantes gezien. Zaterdag brieste hij nog in de camera’s dat het een schande was dat hij en zijn teammaten een ploegentijdrit in de stromende regen en invallende duisternis moesten rijden. Zijn verzorger probeerde hem tevergeefs kalm te krijgen. Het is de Belgische wielerster ten voeten uit. Direct, eerlijk, compromisloos. Als een patron in het peloton die zich door niemand de les laat lezen. En ook na de door hem gewonnen rit had Evenepoel gegronde reden tot klagen. (...) Maar tegelijkertijd liet hij zijn humeur ook weer niet verpesten, nadat hij op dag drie al zijn eerste rit had gepakt en de rode leiderstrui mocht aantrekken. Klaar voor een grote strijd tegen het Jumbo-blok.”