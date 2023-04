De alarmbellen gaan af: het vertrouwen in kindervaccinaties daalt wereldwijd, ook in België

Unicef trekt aan de alarmbel. In 52 van de 55 landen die het onder de loep nam, is het vertrouwen in kindervaccins gedaald. Ook in België is dat het geval.

Het vertrouwen van mensen over de hele wereld in de vaccinatie van kinderen heeft een fikse knauw gekregen tijdens de covidcrisis. Dat blijkt uit een rapport van Unicef. Het baseert zich daarvoor op data van The Vaccine Confidence Project, dat de UAntwerpen mee trekt.

In 52 van de 55 onderzochte landen daalde het vertrouwen in vaccins voor kinderen. 71,9 procent van de duizend respondenten uit België antwoordde in 2022 positief op de stelling dat ‘het belangrijk is dat kinderen vaccins krijgen’. Dat was voor de pandemie 87,3 procent. Gemiddeld gezien daalde dat vertrouwen in kindervaccins in alle landen met 44 procentpunten.

Waar de daling – zowel internationaal als in België – aan te wijten is, weten we nog niet. “Het is nu tijd voor grondig onderzoek”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “We zien bijvoorbeeld een leeftijdsverschil: mensen ouder dan 60 jaar blijven in vaccins vertrouwen. Bij jongere mensen, rond de 35 en 40 jaar, is er een deuk in het vertrouwen.”

Deze evolutie vertaalt zich momenteel niet in een lagere vaccinatiegraad in Vlaanderen. Bij Kind en Gezin en alle andere betrokken diensten plooide men zich de afgelopen covidjaren dubbel om het basisvaccinatieschema voor kinderen te kunnen blijven uitrollen. Met succes: de vaccinatiegraad blijft stabiel in Vlaanderen. “Dat is goed nieuws, maar we mogen niet op onze lauweren rusten”, zegt Van Damme. “We weten namelijk dat eerst het vertrouwen in vaccins zakt, dan pas de vaccinatiegraad. Daarom moeten we net nu extra investeren in de eerstelijnszorg en informatiecampagnes opzetten.”

Achterstand

Bij Agentschap Opgroeien, waar Kind en Gezin onder valt, gaan ze daar volmondig mee akkoord. Ze verwijzen onder meer naar het door de Europese Unie gefinancierde VAX-TRUST-project. Samen met sociologen van de UGent maken ze een leermodule om zorgprofessionals nog beter te helpen wanneer ouders vragen hebben over het vaccineren van hun kroost. “Het is deze nabijheid bij ouders die het verschil maakt tegenover andere landen”, zegt Veerle Vekeman, adviserend arts bij Opgroeien. “Het is belangrijk dat we daarin blijven investeren.”

Wereldwijd leidde de covidcrisis immers wel tot een fikse terugval in de vaccinatie van kinderen. Unicef schat dat het aantal kinderen dat geen enkel vaccin kreeg steeg van 15,4 miljoen in 2010 naar 18,2 miljoen in 2021. Het vraagt om extra inspanningen om de opgelopen achterstand op te halen. Experten treden die vraag bij. “In de eerste plaats voor de gezondheid van de kinderen zelf”, zegt vaccinoloog Heidi Theeten (UAntwerpen). “Buiten de pokken hebben we nog geen ziekte kunnen uitroeien. Voor een aantal ziekten, zoals polio, stonden we aan de rand van uitroeiing. Wordt deze groep groter, dan is dit weer moeilijker te bereiken.”

Voor hen die denken dat dit een ver-van-mijn-bedshow is, wijst Van Damme op de mazelen die regelmatig uitbreken in Europa, “enkel omdat de vaccinatiegraad in Frankrijk, Italië of Roemenië een beetje daalt”. Elk kind dat zich dan niet kan laten vaccineren, bijvoorbeeld door immuniteitsprobleem, is dan een vogel voor de kat.