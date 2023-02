‘Dat ik denk dat ik het niet goed heb gedaan’: de langverwachte biecht van glazenwasser Stephaan D.L.

“Het is moeilijk uit te leggen. Ik verdring de fantasieën en de prikkels. Iedereen heeft fantasieën. Ik kan dat niet benoemen. Als ge een persoon ziet en ge voelt die prikkels... dan verdring ik dat. Al sinds 1997.”

“Wat verdringt u dan precies?”, vroeg voorzitter Dirk Thys bij de start van het assisenproces in Antwerpen waar Stephaan D.L. (59) terechtstaat voor viervoudige moord. Antwoord: “De fantasie om met iemand seks te hebben. Elke man denkt aan seks als hij een mooie vrouw ziet. Dat is bewezen.”

“Ja, maar er is een verschil: u had vier keer seks met iemand die daarbij dan overleed.”

Erwtje

De ondervraging van Stephaan D.L. voelde bij momenten als een conversatie in een Vlaams biechthokje in de jaren zestig van de vorige eeuw. Of hij, na twee uur draaien rond de hete brij, nog iets toe te voegen had? Stilte. Waarna de beschuldigde zei: “Dat ik denk dat ik het niet goed heb gedaan.”

De verdachte doet geen enkele moeite om iets van van de aanklacht tegen hem te betwisten. Hij staat terecht voor de moorden op Ariane Mazijn (30) op 17 juni 1992, Lutgarda Bogaerts (28) op 10 juli 1993, Maria Van Den Reeck (46) op 24 november 1994 en Eve Poppe (38) op 5 september 1997.

Lutgarda Bogaerts sleurde hij langs het jaagpad in Oelegem van haar fiets om haar te verkrachten. Bij de drie andere slachtoffers drong hij via het raam hun flat binnen. De man was glazenwasser en zou dat nu misschien nog zijn als hij in 2018 niet was verplicht tot het afstaan van DNA na een veroordeling voor de diefstal van een ladder. De DNA-databank bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) liet meteen een match zien met een spermaspoor op de binnendij van het eerste slachtoffer, Ariane Mazijn.

Over zijn gewelddadige jeugd, en over hoe zijn vader ooit zijn gezicht tegen de tafel ramde vanwege een erwtje, kon en wou Stephaan D.L. uitvoerig vertellen. Iets zinnigs zeggen over de moorden lukte minder goed. Hij zegt de meeste herinneringen te hebben verdrongen.

“Ik was ramen aan het poetsen op de tweede of de derde verdieping”, wist D.L. zich nog te herinneren over zijn ontmoeting met Ariane Mazijn. “De ramen waren erg vuil. Ik had water nodig en heb aangebeld. Zij liet me binnen en bood me iets aan om te drinken. Ik heb haar hand aangeraakt, ik voelde die prikkel. Ik ben met haar in de slaapkamer beland en heb haar verkracht.”

“Heeft zij laten blijken dat zij zin had in seks met u?”

“Nee, ze was verschoten.”

“Dat neem ik aan. U kende haar niet, u was ruitenwasser, u had nood aan een emmertje water.”

Stephaan D.L. zegt zich niet te kunnen herinneren dat hij steekwonden heeft toegebracht. “Ik kan daar niet op antwoorden. Als ik het niet meer weet, doordat ik het verdrongen heb, dan kan ik dat toch niet? Ik kan daar niets aan doen. Dat is mijn hoofd.”

Het proces gaat maandag verder met de verhoren van de speurders en de onderzoeksrechter.