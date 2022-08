‘Das Boot’-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden

Hij stierf aan alvleesklierkanker omringd door zijn familie in zijn huis in Brentwood, een deel van Los Angeles. Hij laat een echtgenote, een zoon en twee kleinkinderen achter.

De Duitser begon als tv-regisseur in de jaren zestig en vond zijn ingang in Hollywood nadat hij de iconische oorlogsfilm Das Boot inblikte in 1981, over de bemanning van een Duitse duikboot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film werd voor zes Oscars genomineerd, wat - zeker toen - uitzonderlijk veel was voor een buitenlandse film.

Petersen regisseerde daarna meerdere Hollywood-films, zoals Enemy Mine (1985), In the Line of Fire (1993) met Clint Eastwood, Outbreak (1995) met Dustin Hoffman en Troy (2004) met Brad Pitt en Orlando Bloom.

Brad Pitt en regisseur Petersen op de set van 'Troy' (2004).