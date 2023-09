Dany Verstraeten presenteert vandaag laatste keer nieuws op VTM

Verstraeten was bij VTM Nieuws sinds de allereerste aflevering op 1 februari 1989. Voordien werkte Verstraeten, die naar eigen zeggen nooit in zijn leven een sollicitatiebrief heeft geschreven, bij de openbare omroep. Hij was daar onder meer aan de slag als muziek- en verkeersjournalist. Bij VTM presenteerde hij later ook nog het reportagemagazine ‘Telefacts’ en de automagazines ‘De zesde versnelling’ en ‘Autowereld.tv’.

Eigenlijk kon Verstraeten drie jaar geleden al met pensioen gaan, maar hij koos ervoor om door te gaan als nieuwsanker op zondagmiddag. In die uitzendingen ontving hij telkens een politieke gast. Afgelopen zondag was Alexander De Croo (Open Vld) de laatste. De premier bedankte Verstraeten en roemde zijn “rust en professionalisme”.

Naar aanleiding van de pensionering van Verstraeten zendt VTM dinsdagavond het programma ‘Dank u Dany’ uit, waarin presentator Koen Wauters de nieuwsanker meeneemt op “een roadtrip down memory lane”. Verstraeten heeft deze week ook zelf nog een biografie uitgebracht onder de titel ‘Verankerd’.