Dante Vanzeir reageert voor het eerst op racisme-incident: ‘Ik wil laten zien dat ik een goeie gast ben’

Dit gebeurde er bij het incident met Vanzeir in de MLS:

Drie weken na het incident is Dante Vanzeir weer even in België. De spits van New York kreeg van de MLS een schorsing van zes matchen en een boete opgelegd. Hij moet ook een hersteltraject volgen. Aan Sporza deed hij vanavond zijn uitleg over het voorval. “Ik heb het n-woord niet gebruikt,” vertelt hij. “Ik zal je de situatie schetsen. De scheids floot een fout van me. Ik ging met hem in discussie en erna richtte hij zich tot de spelers die op de grond lagen. Intussen gromde ik wat tegen mezelf over de ref: ‘What a monkey’. In de zin van ‘wat een clown, wat een dommerik’. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing nam en zo is de hele discussie ontstaan.”

De ref tijdens die wedstrijd was de blanke Amerikaan Ismir Pekmic, vandaar dat Vanzeir naar eigen zeggen ook niet stilstond bij de racistisch bijklank van het woord. “Ik heb er niet aan gedacht, maar dan zag ik de reacties van de andere spelers. Ze dachten dat ik het tegen één van hen had. Maar dat was niet het geval. Ik stond er niet bij stil dat het woord aanvallend was naar hen toe. Achteraf zag ik pas welke impact dat op hen had. Het spijt me dat ik er mensen mee kwetste en het zal nooit meer gebeuren.”

Hij aanvaardt zijn sanctie, aldus Vanzeir. “Ik besef heel goed dat ik een fout maakte waar ik me tot op vandaag nog slecht bij voel. Ik heb nu de tijd om alles te verwerken en vooral om het vertrouwen van m’n eigen teammates, club en fans weer te heroveren. Dat ik hen kan laten zien dat ik een goeie gast ben, die in zijn hoofd en hart vrij is van racisme.”