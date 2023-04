Dante Vanzeir geeft racisme-incident toe en ‘accepteert elke mogelijke schorsing’

Tijdens de match van Vanzeirs club New York Bulls tegen de San Jose Earthquakes zaterdag sprak de Amerikaanse aanvaller Jeremy Ebobisse (26) van een racistische opmerking, “al geloofde hij niet dat die rechtstreeks voor hem bedoeld was”. Foto’s tonen hoe vooral Jamiro Monteiro erg ontdaan is. Ebobisse zei dat ‘het woord’ gebruikt werd en zich “machteloos” te voelen. Vanzeir werd meteen omringd door meerdere spelers van San Jose en moest het ontgelden.

Jamiro Monteiro (35) wordt getroost door Luchi Gonzalez (l), coach van San Jose, en Gerhard Struber, de T1 van New York Red Bulls. Beeld USA TODAY Sports via Reuters Con

“Naar wat ik gehoord heb van mijn spelers, is er iets gezegd dat echt onaanvaardbaar is”, zei San Jose-coach Gonzalez, die gevraagd had “de speler in kwestie” te wisselen. “Dit kunnen we niet tolereren en ik hoop dat de MLS dit grondig onderzoekt en dat er eventueel bestraft wordt.” Uiteindelijk ging Vanzeir pas in minuut 86 naar de kant.

Zijn club New York Red Bulls reageerde zaterdag nog: “Een van onze spelers (Dante Vanzeir, red.) zou zich racistisch uitgelaten hebben tijdens de wedstrijd. Wij als club hechten hier veel belang aan en hebben dit meteen gemeld aan de Major League Soccer en zullen onze medewerking verlenen aan het onderzoek. New York Red Bulls veroordeelt elke vorm van intimidatie of discriminatie.”

Ook de MLS was al snel op de hoogte van het incident waarbij “taal zou gebruikt zijn die in strijd is met het beleid van de competitie”. “De MLS hanteert een nultolerantie voor beledigend en kwetsend taalgebruik en neemt deze beschuldigingen ernstig. Een onderzoek naar deze zaak zal onmiddellijk beginnen.”

“Ik wil me oprecht verontschuldigen richting de spelers van San Jose Earthquakes”, reageert Vanzeir in een statement van de club. “Ik heb een fout gemaakt en zal de nodige stappen ondernemen om te groeien.” In onze competitie maakte Vanzeir furore bij Union, waarna hij tijdens de voorbije wintermercato de Brusselse club verliet voor een Amerikaans avontuur. New York Red Bulls betaalde een bedrag van 5 à 6 miljoen euro voor Vanzeir.