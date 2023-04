Danny Nelissen, in verband gebracht met vulgaire en vrouwonvriendelijke opmerkingen, weg bij NOS Sport

Voormalig profrenner Nelissen wordt in verband gebracht met een column van oud-profwielrenner en journalist Marijn de Vries in NRC, over grensoverschrijdend gedrag van een mannelijke collega, zonder deze met naam te noemen. Ze zaten tijdens de Tour de France van 2016 geregeld samen in een auto, omdat ze in de avonduren aanschoven bij De Avondetappe.

Hij sloeg “dagenlang alleen maar smerige taal” uit, schreef De Vries. “Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam.” Ze zou de collega in kwestie vergeefs hebben aangesproken en de kwestie daarna ook hebben aangekaart bij de eindredacteur en de hoofdredacteur van de NOS.

Vervolgens was De Vries zelf niet meer welkom bij het programma over de Tour de France, maar degene die zij beschuldigde wel. “Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern”, schreef ze in NRC. “Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon.”

De Volkskrant schreef in maart over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De hoofdredactie van NOS Sport stapte twee dagen later op.