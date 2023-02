► Dankbare Duitse herder na reddingsactie uit appartement in rampgebied Turkije

Bekijk: vrijwilligers redden huisdieren in rampgebied

Naast reddingsacties voor menselijke slachtoffers proberen vrijwilligers ook dierenlevens te redden na de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Met behulp van tips gaan ze op zoek naar dieren die al dagen vastzitten onder het puin of opgesloten zitten in gebouwen. Zo slagen ze erin om heel wat achtergelaten dieren te redden.

Zo botsten reddingswerkers drie dagen na de aardbeving op een wit hondje in de Turkse stad Iskenderun. Volgens persbureau Reuters luistert de viervoeter naar de naam Pamuk, oftewel ‘katoen’. Pamuk was tot aan de nek begraven onder het puin, maar kon met de hand uitgegraven worden. Zijn eigenaar zou gehospitaliseerd zijn en dus hebben buren Pamuk in huis genomen.

In bovenstaande video zien we dan weer hoe een Duitse herder, zes dagen na de aardbevingen, bevrijd wordt. De viervoeter moet weggedragen worden maar lijkt zijn energie te hervinden na een bokaal water en wat gezelschap.

De hond Tarcin, oftewel Kaneel, werd op Valentijnsdag nog gered uit een ingestort gebouw in de Turkse stad Antakya.