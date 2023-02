Dan toch geen folie op historische vuurtoren Oostende: minister Diependaele draait beslissing terug

De commotie in Oostende was ontstaan omdat buurtbewoners hadden geklaagd over het felle licht van de historische vuurtoren Lange Nelle, dat tot in hun appartementen zou schijnen. Meer dan zevenduizend mensen ondertekenden een petitie om het licht van de vuurtoren af te schermen.

Als reactie daarop besloot het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust als proefopstelling om de vuurtoren gedeeltelijk af te dekken met een folie om het licht dat landinwaarts schijnt te absorberen. Het Agentschap MDK valt onder de bevoegdheid van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), maar minister van Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) draait die beslissing nu terug.

“Dit was een administratieve testopstelling met de beste bedoeling”, reageert Diependele bij VTM Nieuws. “We hebben begrip voor de commotie, de vuurtoren is een icoon in Vlaanderen. Het is goed dat er constructief oplossingen worden gezocht. Maar we merken dat dat heel wat weerstand heeft opgeroepen bij de Oostendenaar.”

Diependaele heeft daarom de opdracht gegeven om de proefopstelling zo snel mogelijk terug te draaien. “Ik heb begrip voor de klagers, maar men wist dat de vuurtoren er was toen ze het appartement kochten”, zegt hij. “We kunnen het historische licht van de Oostendenaren niet wegnemen omwille van een paar bezwaren.”

In De ochtend op Radio 1 zei burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vrijdagochtend nog niet betrokken te zijn geweest in de zoektocht naar een oplossing en zich in de eerste plaats wel kon vinden in het compromis. “Maar als we zien wat de reacties zijn van de Oostendenaar, denk ik dat de mensen die dat compromis gezocht hebben wel beseffen dat men dit beter gerust had gelaten en dat men niet doorgaat met dat project.”