Dan toch geen containerdorp voor asielzoekers in Kampenhout: ‘Terrein is ongeschikt’

“Er werd onderzocht of er op een terrein van de slipschool van de federale politie in Kampenhout een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers kon worden opgericht”, zegt De Moor in een persbericht.

“Dit terrein was namelijk in onderzoek om containers die Europa ter beschikking stelt, op te plaatsen. Een aantal technische, zoals bijvoorbeeld watervoorziening, en juridische issues zoals stedenbouwkundige voorschriften moesten nog worden nog uitgeklaard. Na het afronden van dit onderzoek is gebleken dat het onhaalbaar wordt om op korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Deze piste zal dan ook niet verder onderzocht worden.” Er worden nu nieuwe opties bekeken.

Om de asielcrisis te bezweren kwam de federale regering begin maart een pakket maatregelen overeen. Eén van de pistes was de tijdelijke opvang van asielzoekers op een terrein in Kampenhout, waarvoor de Europese Unie wooncontainers zou voorzien. Het uitgekozen terrein was het voormalige militair domein in het Hellebos, waar een slipschool van de federale politie gevestigd was.

Tegen die optie kwam echter felle kritiek, onder andere van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die een vergunning zou moeten verlenen, en van Natuurpunt. Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) reageerde in eerste instantie meewerkend op het plan, maar gaf een week later te kennen dat de gemeente zich toch zou kanten tegen een asielcentrum, omdat die midden in het natuurgebied van het Hellebos zou komen.

“Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein dan organiseren wij opvang, als dat niet mogelijk is dan doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve”, zegt De Moor nog. “Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan. Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust.”